Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ЗСУ звільнили Малі Щербаки у Запорізькій області

12 жовтня 2025, 15:40

ЗСУ звільнили Малі Щербаки у Запорізькій області

У Малих Щербаках Запорізької області піднято український прапор. Скріншот У Малих Щербаках Запорізької області піднято український прапор. Скріншот

Населений пункт Малі Щербаки у Запорізькій області знову перебуває під контролем Сил оборони України.

Український прапор над селом підняли бійці 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» спільно з військовослужбовцями 33-го окремого штурмового полку, які захищають Запорізький напрямок.

Військові наголосили: «Цей успіх – результат злагодженої роботи, рішучості та чіткої координації між підрозділами. Кожен такий крок — нова сторінка нашої боротьби, яка продовжується щодня, незважаючи на втому, ризики та втрати».

Нагадаємо, на Добропільському напрямку на Донеччині ЗСУ звільнили понад 180 квадратних кілометрів території.

ТЕГИ

Місця
Запорізька область Малі Щербаки
Інше
визволення
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
22:40
На ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
усі новини
15:40
ЗСУ звільнили Малі Щербаки у Запорізькій області
14:40
Donbas Media Forum 2025: Судова журналістика на лінії фронту справедливості
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
12:52
ЗМІ в епоху змін: Ювілейний Donbas Media Forum 2025 зібрав понад тисячу журналістів з усієї України
11:00
Армія РФ найчастіше атакує під Покровськом на Донеччині, у Дніпропетровській та Запорізькій областях
09:54
Росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донецької області та знову атакували енергетику регіону
19:13
Зеленський ввів нові санкції проти Росії
18:35
Прикордонники поблизу Покровська взяли в полон окупанта
17:07
Зеленський поговорив з Трампом: які теми обговорили лідери
16:10
Загарбники обстрілом пошкодили храм у Костянтинівці: є жертви та постраждалі
15:32
Окупанти вдень скинули авіабомби на Краматорськ
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
10:45
Армія РФ за добу понад 10 разів атакувала Донеччину: в ОВА показали наслідки
09:52
Росіяни обстріляли дронами Краматорськ: є пошкодження
09:28
РФ атакувала Україну дронами: ППО збила 54 цілі
08:55
Двоє людей загинули і четверо постраждали на Донеччині за добу
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
22:50
Добровольці з Легіону «Свобода Росії» вперше застосували надводні катери проти армії РФ
21:36
Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів
21:29
Росіяни вдарили по Краматорську
усі новини
ВІДЕО
У Малих Щербаках Запорізької області піднято український прапор. Скріншот ЗСУ звільнили Малі Щербаки у Запорізькій області
12 жовтня, 15:40
Черга по бензин на вулиці Текстильників в окупованому Донецьку. Скріншот Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
12 жовтня, 13:43
Фото: Donbas Media Forum ЗМІ в епоху змін: Ювілейний Donbas Media Forum 2025 зібрав понад тисячу журналістів з усієї України
12 жовтня, 12:52
Взяли в полон окупанта на Покровському напрямі. Фото: скріншот Прикордонники поблизу Покровська взяли в полон окупанта
11 жовтня, 18:35
Російські добровольці з Легіону «Свобода Росії», що воюють у складі Сил безпеки та оборони України, вперше застосували надводні катери. Фото: скріншот Добровольці з Легіону «Свобода Росії» вперше застосували надводні катери проти армії РФ
10 жовтня, 22:50
Над підприємством у Підмосков'ї піднявся стовп білого диму. Фото: скріншот з відео Над науково-випробувальним центром ракетно-космічної промислово в РФ піднявся стовп білого диму
10 жовтня, 20:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір