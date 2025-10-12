ЗСУ звільнили Малі Щербаки у Запорізькій області

У Малих Щербаках Запорізької області піднято український прапор. Скріншот

Населений пункт Малі Щербаки у Запорізькій області знову перебуває під контролем Сил оборони України.

Український прапор над селом підняли бійці 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» спільно з військовослужбовцями 33-го окремого штурмового полку, які захищають Запорізький напрямок.

Військові наголосили: «Цей успіх – результат злагодженої роботи, рішучості та чіткої координації між підрозділами. Кожен такий крок — нова сторінка нашої боротьби, яка продовжується щодня, незважаючи на втому, ризики та втрати».

Нагадаємо, на Добропільському напрямку на Донеччині ЗСУ звільнили понад 180 квадратних кілометрів території.