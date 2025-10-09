Контрнаступальна операція на Добропільському напрямі: ЗСУ звільнили понад 180 квадратних кілометрів території

Триває Добропільська контрнаступальна операція Сил оборони України. Усього за час операції звільнено 180,8 кв. км території Донецької області, 212,9 кв. км — зачищено від диверсантів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Контрдиверсійні заходи продовжуватимуться. Оборона і надалі буде активною. Вживаються також заходи для недопущення просування противника на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, захисту доріг та об'єктів критичної інфраструктури», — зазначив він.



Сирський поспілкувався з командирами підрозділів, які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ супротивника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні.



Раніше ми писали, що 29 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові України Володимиру Зеленському щодо ситуації на фронті, зокрема поблизу міст Покровська та Добропілля Донецької області.

