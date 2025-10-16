Російські дрони вночі та вранці атакували Краматорськ: влучання біля будинків та по вантажівці

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

15 жовтня о 23:07 російський БПЛА «Молнія-2» влучив у двір приватного будинку у місті Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Встановлюються обсяги пошкоджень. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.



О 23:35 окупанти безпілотником «Молнія-2» завдали удару біля багатоповерхівки в одному зі спальних районів міста. Будинок пошкоджений. Інформація про постраждалих не надходила.



О 05:35 дрон «Ланцет» вдарив по вантажному автомобілю у приватному секторі. Без постраждалих.

Нагадаємо, що 14 жовтня війська Росії обстріляли міста Дружківка та Святогірськ на Донеччині, внаслідок чого виникли масштабні пожежі.