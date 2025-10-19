Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Донецька область: двоє загиблих та троє поранених мирних жителів за добу
19 жовтня 2025, 10:13

За 18 жовтня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області — у Старорайському та Костянтинівці. Про це повідомляє Донецька ОВА. Ще троє мирних громадян отримали поранення: двоє — у Старорайському та один — у Дружківці.

За даними обласної влади, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в Донецькій області загинули 3691 мирний житель, ще 8347 осіб отримали поранення.

Зазначається, що ці дані не включають втрати в Маріуполі та Волновасі, де точну кількість жертв поки що неможливо встановити.

Скріншот: Донецька ОВА Скріншот: Донецька ОВА

Нагадаємо, протягом доби росіяни використали 6343 дрони-камікадзе та провели понад 5100 обстрілів українських позицій та населених пунктів, включаючи 117 атак з РСЗВ.

