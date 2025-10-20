Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На Дніпропетровщині реактивний «Шахед» влучив у магазин АТБ
20 жовтня 2025, 11:00

На Дніпропетровщині реактивний «Шахед» влучив у магазин АТБ

Магазин АТБ у вогні. Магазин АТБ у вогні.

У місті Покровське Дніпропетровської області зафіксовано влучання реактивного «Шахеда» в будівлю магазину АТБ. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Офіцер ✙».

«Знаючи наші засоби збивання звичайних "Шахедів", якщо росіяни масштабують реактивні — будуть проблеми», — зазначив військовий.


За попередніми даними, атака здійснювалася модифікованим безпілотником, здатним розвивати підвищену швидкість. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по території України, застосувавши три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» з тимчасово окупованого Криму та 60 ударних БПЛА типу «Шахед».

