Військові ССО знищили 13 росіян у їхньому тилу
21 жовтня 2025, 12:33

Військові ССО знищили 13 росіян у їхньому тилу

На Північно-Слобожанському напрямі українські спецназівці провели успішну операцію. Фото: скріншот На Північно-Слобожанському напрямі українські спецназівці провели успішну операцію. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці на Північно-Слобожанському напрямі провели спецоперацію. Внаслідок атаки 13 російських окупантів ліквідовано. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

Як зазначається, оператори ССО пройшли за межі крайніх українських позицій і тихо проникли на підконтрольну ворогові територію. Після проведеної дорозвідки спецназівці здійснили наліт, знищивши росіян у бліндажі та на вогневих позиціях.

Після ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецназівці СЗГ прийняли рішення залишитися на нічліг на захоплених позиціях армії, в окупації вони здійснили засідку.

«Вдалося знищити ще кілька штурмових груп ворога. За результатами спеціальних дій підтверджено знищення 13 росіян», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що українське МіГ-29 Повітряних Сил завдав точного удару керованою авіабомбою GBU-62 JDAM-ER по будинку, де знаходилася ворожа піхота.

