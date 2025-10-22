Командир 70-ї дивізії РФ помер після конфлікту з колегою з 98-ї

У командира 70-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ полковника Олексія Плісова зупинилося серце після конфлікту з командиром 98-ї дивізії генерал-майором Русланом Євкодімовим під час ротації. Про це повідомляє канал «НЕ ЖДИ хорошие новости».



Євкодімов встановив, що доповіді Плісова про контроль островів у Херсонській області були неправдивими. Він повідомив про це безпосередньо командувачу Теплінському, після чого між офіцерами спалахнув конфлікт.



Через кілька годин Плісов помер від кардіогенного шоку. Його дружина заявила, що сумнівається в офіційній версії та чекає результатів експертизи.



Раніше в результаті удару було знищено кілька російських військових, серед яких лейтенант Василь Марзоєв — син командувача 18-ї армії РФ генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва.