В Антонівці окупанти прицільно вбили літню жінку з дрона

Російські окупанти цілеспрямовано вбили 84-річну жінку в Антонівці Херсонської області, скинувши на неї вибухівку з дрона. Літня місцева мешканка, на ім'я Лора пасла кіз і загинула на місці.
Про трагедію повідомила американська журналістка Заріна Забріскі, яка зараз живе у Херсоні та документує злочини російських військ.
У вересні Лора розповідала журналістці, що її будинок зруйнували окупанти, але вона відмовилася їхати, бо мала доглядати за 20 козами.
«Тепер ті, хто прийшов її "визволяти", свідомо вбили беззбройну стареньку», — йдеться в повідомленні.
Лише минулої доби через російську агресію на Херсонщині 13 людей дістали поранення.
