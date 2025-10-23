В Антонівці окупанти прицільно вбили літню жінку з дрона

Літня жінка загинула разом зі своїми тваринами.

Російські окупанти цілеспрямовано вбили 84-річну жінку в Антонівці Херсонської області, скинувши на неї вибухівку з дрона. Літня місцева мешканка, на ім'я Лора пасла кіз і загинула на місці.



Про трагедію повідомила американська журналістка Заріна Забріскі, яка зараз живе у Херсоні та документує злочини російських військ.



У вересні Лора розповідала журналістці, що її будинок зруйнували окупанти, але вона відмовилася їхати, бо мала доглядати за 20 козами.

Grandma Lora має 20 goats.



Russians have destroyed її будинок. Всі shepherds herding cows були killed.



Will America help? she asks. pic.twitter.com/DtX68uPYTS — Zarina Zabrisky(@ZarinaZabrisky) September 6, 2025



«Тепер ті, хто прийшов її "визволяти", свідомо вбили беззбройну стареньку», — йдеться в повідомленні.

Лише минулої доби через російську агресію на Херсонщині 13 людей дістали поранення.