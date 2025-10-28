СБУ затримала дезертира з Покровського району, який готував теракти

Фото: СБУ

СБУ затримала дезертира та його спільницю, які за завданням Росії готували бомби для терактів у Дніпропетровській області. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.



Контррозвідка СБУ запобігла серії вибухів: в одному з міст регіону затримано агентурну пару РФ, яка займалася виготовленням саморобних вибухових пристроїв (СВП). Зловмисниками виявилися завербовані російськими спецслужбами 27-річний дезертир з Покровського району Донецької області та його 34-річна співмешканка.



Після самовільного залишення військової частини чоловік переховувався в квартирі жінки в Дніпропетровській області. Пізніше пара почала шукати «легкі заробітки» в Telegram-каналах, де і потрапила в поле зору російських кураторів.



Після вербування фігуранти отримали інструкції з виготовлення бомби для підриву автомобіля. За матеріалами справи, вибуховий пристрій планувалося замаскувати під вогнегасник, посилити гайками й заховати за координатами, які повинні були передати куратори. Вибух збиралися здійснити дзвінком на мобільний телефон, вбудований в механізм.



Співробітники СБУ затримали обох, коли вони завершували складання СВП у своїй квартирі. Під час обшуків вилучено компоненти для виготовлення вибухівки та смартфони з доказами їх зв'язку з окупантами.



Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб). Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Раніше дезертир із Мирнограда планував підірвати бомбу в Запоріжжі.