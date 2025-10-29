Путін заявив про «оточення ЗСУ» у Покровську: у ЦПД спростували його слова

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Наразі немає жодного оточення міста Покровськ Донецької області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.



За його словами, російська армія має план оточення міста, але зараз реалізації немає.



«Путін від початку використовував військову складову брехні для того, щоб транслювати її на США. Звідси й пішли фейки про швидке "захоплення Донбасу до жовтня" та інше, що росіяни вкидали американцям. Зараз це вже не працює. Однак Путін та його машина брехні продовжують жити у цьому векторі», – зазначив Коваленко.



29 жовтня голова Кремля Володимир Путін заявив, що російська армія нібито «блокувала та оточила ЗСУ у Покровську».



«Обговорював це питання з командувачами відповідних угруповань. Вони не проти запустити у зону оточення противника представників ЗМІ – іноземних та українських журналістів, щоб вони переконалися в тому стані, в якому перебувають оточені війська України. І для того, щоб політичне керівництво України ухвалило рішення про долю своїх військовослужбовців – так, як вони це колись зробили на "Азовсталі"», – сказав він.

Нагадаємо, що Росія задіяла 11 тисяч солдатів для оточення Покровської агломерації.