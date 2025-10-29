Россия задействовала 11 тысяч солдат для окружения Покровской агломерации – ВСУ

Вероятный план РФ по окружению Покровской агломерации. Фото: карта 7-го корпуса ДШВ ВСУ и DeepState

Для реализации замысла по окружению Покровской агломерации российская армия задействовала около 11 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Группы оккупантов, которым удалось инфильтрироваться в город, хотят продвинуться на северо-запад и север от Покровска.



«Всего в полосе ответственности 7-го корпуса враг накопил около 27 тысяч человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов», – рассказали в корпусе.

Напомним, что аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в Покровске.



Также в DeepState заявили, что оккупанты количеством постепенно поглощают Покровск, а ситуация в городе на гране критической.