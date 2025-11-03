«Білі янголи» евакуювали 92-річного чоловіка з Костянтинівки

З Костянтинівки «Білі янголи» евакуювали пораненого 92-річного чоловіка, повідомив офіційний Telegram-канал поліції Донецької області.
РФ продовжує знищувати цивільне населення фронтового міста. Пенсіонер отримав осколкові поранення ніг в результаті вибуху біля свого будинку.
Крім того, поліцейські спільно з волонтером вивезли з-під вогню літню подружню пару з інвалідністю.
Під час евакуації до екіпажу наблизився ворожий дрон, проте «Білі янголи» встигли його збити.
Нагадаємо, вранці армія РФ обстріляла критичну інфраструктуру та центр Краматорська у Донецькій області.
