«Білі янголи» евакуювали 92-річного чоловіка з Костянтинівки

Евакуація з Костянтинівки.

З Костянтинівки «Білі янголи» евакуювали пораненого 92-річного чоловіка, повідомив офіційний Telegram-канал поліції Донецької області.



РФ продовжує знищувати цивільне населення фронтового міста. Пенсіонер отримав осколкові поранення ніг в результаті вибуху біля свого будинку.



Крім того, поліцейські спільно з волонтером вивезли з-під вогню літню подружню пару з інвалідністю.



Під час евакуації до екіпажу наблизився ворожий дрон, проте «Білі янголи» встигли його збити.





Нагадаємо, вранці армія РФ обстріляла критичну інфраструктуру та центр Краматорська у Донецькій області.