Посол США при НАТО Уітакер у Києві: «Війна має закінчитися»

Посол США при НАТО Метью Уітакер 4 листопада прибув із візитом до Києва. Фото: соцмережа Х

Посол США при НАТО Метью Уітакер 4 листопада прибув із візитом до Києва, де вже провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Під час переговорів дипломат наголосив на важливості якнайшвидшого завершення війни і висловив своє бачення можливого шляху до миру.

«Радий знову бачити президента України @ZelenskyyUa — цього разу в Києві. Я передав, що ця безглузда війна має закінчитися, а мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним життєздатним шляхом уперед», — написав Уітакер на своїй сторінці у соцмережі X.

