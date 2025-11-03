Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Воєнні злочини на Донбасі: десятки справ ще чекають на вироки
03 листопада 2025, 09:15

Сотні свідчень про тортури та вбивства на Донбасі відносяться до періоду 2014—2016 років. За даними ООН, за цей час загинули близько двох тисяч цивільних осіб. Суди щодо злочинів тих років продовжуються досі.

Одна з найгучніших справ слухається у Самарському районному суді Дніпра проти бойовиків «ДНР» Павла Бригадира та Станіслава Слєпньова. Обидва причетні до тортур українських військовополонених у Донецькому телецентрі.

Слєпньов входив до спецназу так званого «Міністерства держбезпеки ДНР» — структури, підконтрольної російським спецслужбам (ФСБ). Він брав участь у захопленні будівлі СБУ у Донецьку, приводив до присяги правоохоронців, які перейшли на бік бойовиків, допитував журналіста Дмитра Потєхіна у катівнях на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку. Це місце представники угрупування «ДНР» використали як в'язницю, відому під назвою «Ізоляція».

2014 року Слєпньова заарештувала СБУ, але у вересні того ж року його обміняли на українського військового, після чого він знову приєднався до угрупування «ДНР». За даними «Миротворця», Бригадира було ліквідовано 2024 року. Слідство стверджує, що у січні 2015 року Слєпньов та Бригадир катували трьох українських військовополонених на території захопленого Донецького телецентру.

Справа розглядається заочно. Наступне засідання призначене на 24 листопада 2025 року.

На запит редакції «Новини Донбасу» про те, скільки справ щодо воєнних злочинів зараз розглядають суди, Донецька обласна прокуратура повідомила: станом на 30 вересня 2025 року в судах перебуває 19 кримінальних проваджень, у яких фігурують звинувачення у воєнних злочинах.

У шести справах суди тимчасово призупинили розгляд, оскільки обвинувачених оголошено у розшук. Ще у 13-ти провадженнях судові слухання тривають. Перші справи за статтею 438 Кримінального кодексу — «Порушення законів та звичаїв війни» — передали до суду ще 2021 року. За цей час винесено два вироки, які вже набули чинності.

Більше про те, чому гальмуються судові процеси у справах про воєнні злочини, читайте у статті «"Проблеми виникають під час відключень світла або інтернету". Чому гальмуються судові процеси у справах про воєнні злочини».

