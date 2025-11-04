Посол США при НАТО Уитакер в Киеве: «Война должна закончиться»

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер 4 ноября прибыл с визитом в Киев. Фото: соцсеть Х

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер 4 ноября прибыл с визитом в Киев, где уже провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время переговоров дипломат подчеркнул важность скорейшего завершения войны и обозначил свое видение возможного пути к миру.

«Рад вновь видеть президента Украины @ZelenskyyUa — на этот раз в Киеве. Я передал, что эта бессмысленная война должна закончиться, а мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, является единственным жизнеспособным путем вперед», — написал Уитакер на своей странице в соцсети X.

