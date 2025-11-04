ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке

Штаб «рубикона» в оккупированной Авдеевке.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли точный удар по штабу российского подразделения «рубикон» в оккупированной Авдеевке Донецкой области, сообщает ГУР МО Украины.



В полуразрушенном здании находился штаб российских операторов беспилотников. «Рубикон» специализируется на применении ударных БПЛА и считается одним из наиболее боеспособных подразделений армии РФ, на которое Москва выделяет значительные ресурсы.



Разведчики по полученным координатам направили в цель беспилотник FPV-2, оснащённый боевой частью весом 105 кг. Удар пришёлся точно по штабу — ликвидированы офицеры и операторы дронов противника.







По подсчётам аналитиков In Factum, удар пришёлся примерно в 40 км от линии фронта.

«Приятно видеть, как FP-1 и FP-2 становятся инструментом разных подразделений Сил обороны. Сначала их использовала СБУ, затем — ССО и СБС, а теперь и ГУР. Надеюсь, вскоре FP-2 станет основным ударным дроном среднего класса и в армейских корпусах», — отмечается в сообщении.

