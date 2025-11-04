Над островами Каховского водохранилища военные подняли флаг Украины

Флаг Украины установили над островами Каховского водохранилища. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие произвели зачистку «серой зоны» на территории бывшего Каховского водохранилища. Над территорией островов бойцы «Братства» подняли сине-желтый флаг и взяли территорию под контроль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.



«Бойцы подразделения «Братство», входящего в состав «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины, провели успешную разведывательно-диверсионную операцию в «серой зоне» на территории бывшего Каховского водохранилища», — говорится в сообщении.



В рамках операции в районе участка «Большие Кучугуры», расположенного в 7 километрах от береговой линии, спецназовцы ГУР обнаружили и ликвидировали двух российских оккупантов.



Ранее мы писали, что украинские бойцы во время штурма в Донецкой области зачистили от оккупантов поселок Заречное.

