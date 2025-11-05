З Олексієво-Дружківки екіпаж «Білий янгол» евакуював родину з дітьми

На Донеччині триває евакуація. Фото: скриншот

Поліцейський екіпаж «Білий ангел» евакуював із прифронтового селища Олексієво-Дружківка Донецької області родину. Про це повідомили у прес-службі поліції.



«Фронт швидко наближається до селища. Ворог активно обстрілює Олексієво-Дружківку з артилерії, застосовує авіацію та дрони. Усвідомлюючи небезпеку, мати звернулася до поліцейських із проханням евакуювати її разом із дітьми — 11 та 17 років», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що будинок сім'ї знаходився в районі, найближчому до фронтової Костянтинівки. Через вибухи діти майже не виходили із дому.



Раніше ми писали, що за 31 жовтня рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли 10 мешканців Дружківки , серед них – 3 дитини.

