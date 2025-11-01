Спасатели за сутки вывезли 10 людей из прифронтовой Дружковки

Спасатели вывезли из Дружковки 10 людей. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки, 31 октября, спасатели эвакуационной группы «Феникс» вывезли 10 жителей Дружковки, среди них — 3 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



В ведомстве напомнили, что продолжается эвакуация из прифронтовых громад Донецкой области, спасатели ежедневно помогают жителям выехать в безопасные регионы.



«Каждая эвакуация — шаг к безопасности. Сейчас враг ежедневно наносит массированные удары по населенным пунктам области, уничтожая жилые дома, объекты инфраструктуры и ставя под угрозу жизнь мирных жителей. Постоянные обстрелы несут опасность не только физическому здоровью, но и психологическому состоянию детей и взрослых», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в Нацполиции Украины показали, как проходит эвакуация жителей Константиновки, где из-за плотного контроля дронов со стороны врага нельзя задерживаться на одном месте дольше нескольких минут.

