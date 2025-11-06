Безпілотники вночі атакували одну з найпотужніших ДРЕС у Росії

Вночі 6 листопада атакували Костромську ДРЕС у місті Волгореченськ Костромської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів та проаналізовані фото з місця.
Згідно з аналізом кадрів, місцеві жителі зняли вогняну заграву над ДРЕС.
Губернатор Костромської області Сергій Сітніков підтвердив атаку безпілотників на Волгореченськ.
«Працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури», – сказав Сітніков.
У Міноборони РФ заявили, що вночі російська ППО нібито «збила 75 українських БПЛА».
Однак у відомстві нічого не сказали про дрони у Костромській області.
Костромська ДРЕС – третя за встановленою потужністю теплова електростанція Росії.
Нагадаємо, що вночі 4 листопада безпілотники атакували Нижньогородський НПЗ та нафтохімічний завод у Башкортостані РФ.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко