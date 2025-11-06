Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Безпілотники вночі атакували одну з найпотужніших ДРЕС у Росії
06 листопада 2025, 09:05

Безпілотники вночі атакували одну з найпотужніших ДРЕС у Росії

Наслідки атаки на Костромську ДРЕС. Фото: соцмережі Наслідки атаки на Костромську ДРЕС. Фото: соцмережі

Вночі 6 листопада атакували Костромську ДРЕС у місті Волгореченськ Костромської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів та проаналізовані фото з місця.

Згідно з аналізом кадрів, місцеві жителі зняли вогняну заграву над ДРЕС.

Губернатор Костромської області Сергій Сітніков підтвердив атаку безпілотників на Волгореченськ.

«Працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури», – сказав Сітніков.

У Міноборони РФ заявили, що вночі російська ППО нібито «збила 75 українських БПЛА».

Однак у відомстві нічого не сказали про дрони у Костромській області.

Костромська ДРЕС – третя за встановленою потужністю теплова електростанція Росії.

Нагадаємо, що вночі 4 листопада безпілотники атакували Нижньогородський НПЗ та нафтохімічний завод у Башкортостані РФ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Костромська область
Інше
Війна Атака БПЛА ППО РФ ДРЕС
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:19
Одна людина постраждала під час скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у захопленій Горлівці
20:50
На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
20:12
В окупованому Луганську виявили повішеним заступника генерального прокурора
17:30
Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту бригаду РФ на фронті
13:33
Партизани спалили десятки локомотивів РФ — ГУР
12:02
Окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини
23:21
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
19:11
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:59
Російські чиновники ділять воду та будівництва на окупованому Донбасі
15:35
В окупованій Донецькій області провалилася акція «Пиріг на четверте»
14:54
ГУР знищило штаб російських операторів БПЛА в Авдіївці
10:46
В окупованому Довжанську Луганської області безпілотник пошкодив житловий будинок
16:00
Окупант із «ЛНР» вирізав Z на лобі українського полоненого — СБУ
15:19
На Луганщині українські спецназівці підірвали логістику окупантів
14:50
Водна криза в Маріуполі загрожує перекинутися в Бердянськ
13:50
Від Маріуполя до Генічеська Росія «туризмом» закріплює окупацію Азовського узбережжя
11:51
Окуповані міста Луганщини – без світла з вимкненими ліхтарями
09:15
Воєнні злочини на Донбасі: десятки справ ще чекають на вироки
00:09
Окуповані міста Донбасу зазнали обстрілу — куди вдарили дрони
16:40
У Донецьку фіксували повітряну тривогу та відключення світла
усі новини
08:20
В Україні ліквідовано російського актора Бориса Половінкіна
22:30
В окремих регіонах України плануються погодинні відключення світла в рамках графіків
21:36
Краматорськ знову потрапив під російський обстріл
21:19
Одна людина постраждала під час скидання вибухонебезпечного предмета з дрона у захопленій Горлівці
20:50
На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
20:12
В окупованому Луганську виявили повішеним заступника генерального прокурора
19:33
Волгоградський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів
18:56
Спецпризначенці СБУ за 2025 рік ліквідували у Покровську понад 9500 російських окупантів
18:25
З початку жовтня 438 мешканців Донеччини розселили у регіонах України
17:41
Удар по пасажирському автобусу у Краматорській громаді: поранені у лікарні
17:30
Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту бригаду РФ на фронті
17:12
Російський дрон атакував автобус у Краматорській громаді: є поранені
16:51
З Костянтинівки вивезли цивільних: під час евакуації в небі було помічено російський дрон
16:49
Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: знеструмлено вісім шахт, під землею опинилися понад 2,5 тисячі шахтарів
16:36
Дрон-перехоплювач збив «Шахед» прямо над дахом багатоповерхівки
16:09
Удар по базі зберігання «шахедів» у Донецьку: Росія могла втратити до тисячі дронів, у ССО показали ексклюзивне відео
15:41
Російський дрон атакував автомобіль у Костянтинівці: є поранений
15:39
РФ вдарила по Кам'янському: є загиблий та постраждалі
15:26
Російська армія окупувала Павлівку у Запорізькій області – DeepState
15:07
Поля під Покровськом затягнуті оптоволокном — тисячі дронів РФ
усі новини
ВІДЕО
У Донецьку хлюпає вода на вулиці. Фото: скриншот На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
06 листопада, 20:50
СБУ показала кадри знищення окупантів у Покрвоську. Фото: скриншот Спецпризначенці СБУ за 2025 рік ліквідували у Покровську понад 9500 російських окупантів
06 листопада, 18:56
На Донеччині триває евакуація. Фото: скриншот З Костянтинівки вивезли цивільних: під час евакуації в небі було помічено російський дрон
06 листопада, 16:51
Момент ліквідації «Шахеда» Дрон-перехоплювач збив «Шахед» прямо над дахом багатоповерхівки
06 листопада, 16:36
Наслідки атаки на базу зберігання «шахедів» в окупованому Донецьку. Фото: кадр із відео Удар по базі зберігання «шахедів» у Донецьку: Росія могла втратити до тисячі дронів, у ССО показали ексклюзивне відео
06 листопада, 16:09
Поля з оптоволокна під Покровськом. Поля під Покровськом затягнуті оптоволокном — тисячі дронів РФ
06 листопада, 15:07
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір