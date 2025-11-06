Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Беспилотники ночью атаковали одну из мощнейших ГРЭС в России
06 ноября 2025, 09:05

Беспилотники ночью атаковали одну из мощнейших ГРЭС в России

Последствия атаки на Костромскую ГРЭС. Фото: соцсети Последствия атаки на Костромскую ГРЭС. Фото: соцсети

Ночью 6 ноября атаковали Костромскую ГРЭС в городе Волгореченск Костромской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на местных жителей и проанализированные фото с места.

Согласно анализу кадров очевидцев, местные жители сняли огненное зарево над ГРЭС.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подтвердил атаку беспилотников на Волгореченск.

«Работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры», – сказал Ситников.

В Минобороны РФ заявили, что ночью российская ПВО якобы «сбила 75 украинских БПЛА».

Однако в ведомстве ничего не сказали о дронах в Костромской области.

Костромская ГРЭС – третья по установленной мощности тепловая электростанция России.

Напомним, что ночью 4 ноября беспилотники атаковали Нижегородский НПЗ и нефтехимический завод в Башкортостане РФ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Беспилотники ночью атаковали одну из мощнейших ГРЭС в России
