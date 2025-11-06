В окупованому Луганську виявили повішеним заступника генерального прокурора. Фото: Петро Андрющенко

У російських пабліках з'явилася інформація, що в тимчасово захопленому Луганську вчинив самогубство заступник генерального прокурора так званої ЛНР Кирило Греков.



За словами керівника «Центру вивчення окупації» Маріуполя Петра Андрющенка, Греков був громадянином Росії та призначенцем Москви, який прибув до регіону для виконання ключових посадових обов'язків.



Відомо, що він мав напружені стосунки з місцевими жителями та посадовими особами, через що він неодноразово стикався з конфліктами.



Смерть високопосадовця поки що приховують від громадськості: офіційні органи «ЛНР» уникають будь-яких коментарів щодо інциденту, а деталі події не розголошуються у «ЗМІ».



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

