У Дагестані розбився вертоліт Ка-226

Місце падіння Ка-226.

У Дагестані зазнав катастрофи гелікоптер із туристами на борту. Аварія сталася в районі селища Ачі-Су, повідомляє ТАСС із посиланням на Міністерство охорони здоров’я республіки.

«За попередніми даними, загинули четверо людей, усього на борту перебували семеро туристів», — зазначили у відомстві.

За відкритими даними, гелікоптер Ка-226 перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил Росії. Станом на 2024 рік у ВКС РФ нараховувалося 19 таких машин модифікації Ка-226У.

Раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що 21 липня 2024 року в селищі Томіліно під Москвою було уражено два російські гелікоптери — ударний Мі-28 і багатоцільовий Ка-226.



Попередньо відомо, що Ка-226 активно використовується Збройними силами та іншими силовими структурами РФ. Водночас достовірних публічних доказів того, що саме цей гелікоптер здійснював бойові вильоти проти України, наразі немає.



