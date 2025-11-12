Україна нарощує виробництво дронів і виходить на ринки НАТО

Фото: 22 ОМБр

Українська індустрія безпілотників активізує роботу на експорт — виробники планують вихід на ринки країн НАТО, повідомляє Bloomberg.



За словами представників галузі, необхідність фінансування та швидкої розробки зброї для оборони від російського вторгнення підштовхує компанії до міжнародної співпраці та обміну технологіями.



У Фінляндії вже створюють складальні лінії для українських дронів. Європейські держави, які дедалі частіше стикаються з порушеннями повітряного простору з боку РФ, демонструють зростаючий інтерес до таких технологій.



Україна, ставши одним зі світових лідерів у сфері безпілотних технологій, прагне закріпити успіх не лише на полі бою, а й у сфері високотехнологічного експорту.



Нагадаємо, Німеччина профінансує виробництво українських БПЛА на мільйони євро.







Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»