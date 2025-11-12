Украина наращивает производство дронов и нацеливается на рынок НАТО

Фото: 22 ОМБр

Украинская индустрия беспилотников активизирует работу на экспорт — производители заявляют о выходе на рынки стран НАТО, сообщает Bloomberg.



По словам представителей отрасли, необходимость финансирования и ускоренного развития вооружений для обороны от российского вторжения подталкивает компании к международным партнёрствам и обмену технологиями.



В Финляндии, где разворачивают сборочные линии для украинских дронов, предприниматели говорят о высоком спросе и намерении наращивать производство. Европейские страны уже фиксируют рост нарушений воздушного пространства со стороны РФ, что повышает интерес к БПЛА как к средству мониторинга и защиты.



Некоторые заявления относительно объёмов производства (указываются очень крупные цифры) требуют дополнительной проверки и подтверждения надёжными источниками.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»