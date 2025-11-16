Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Понад тисячу заяв розблоковано: що потрібно знати про програму «єВідновлення»
16 листопада 2025, 09:30

Понад тисячу заяв розблоковано: що потрібно знати про програму «єВідновлення»

Наслідки обстрілу Краматорська 22 червня 2025 року. Фото: ДСНС України Наслідки обстрілу Краматорська 22 червня 2025 року. Фото: ДСНС України

В Україні продовжує діяти державна програма «єВідновлення», спрямована на виплату компенсацій громадянам за зруйноване та пошкоджене житло. Представники Офісу омбудсмана та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України пояснили, як правильно подати заяву, які документи необхідні та що робити у разі відмови.

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що механізм уже працює стабільно: останнім часом «розблоковано понад тисячу заяв, і громадяни отримали житлові сертифікати». У відомстві наголошують, що держава «розширює можливості місцевих комісій» для прискорення обробки звернень, особливо у Донецькій та Харківській областях, де масштаби руйнувань залишаються найбільшими.

Як подати заяву

Щоб отримати компенсацію, громадянин має надіслати інформаційне повідомлення про пошкоджений чи знищений об'єкт через «Дію» або звернутися до ЦНАПу або до нотаріуса. На підставі цих даних органи місцевого самоврядування формують комісію, яка виїжджає на місце, фіксує руйнування та ухвалює рішення про надання виплати.

У Міністерстві розвитку громад та територій нагадують, що згідно з урядовою постановою №473 фіксація збитків проводиться на підставі «акта комісії чи технічного звіту». За бажанням власник житла може сам замовити технічне обстеження власним коштом — «цей звіт вноситься в електронну систему і є підставою для отримання компенсації». Проте остаточний статус об'єкта визначає комісія.

Хто захищає права заявників

Термін розгляду заяви – до 30 днів. Якщо комісія затягує процедуру, громадянам рекомендують звертатися до Міністерства чи органу, який створив комісію. У разі порушення прав можна подати скаргу Уповноваженому Верховної Ради з прав людини — «досить звичайного листа з контактами, описом ситуації та проханням про сприяння».

Наголошується, що кількість таких звернень зростає: якщо 2022 року їх було близько 3 тисяч, то зараз уже понад 130 тисяч. Найчастіше омбудсман допомагає відновити права заявників.

Визначення статусу майна та види компенсацій

Комісія встановлює категорію збитків — «ушкоджене» чи «знищене» житло. Від цього залежить вид компенсації. Для знищеного житла надається житловий сертифікат чи грошова виплата для будівництва будинку на власній ділянці.

Для пошкодженого майна передбачено два рівні допомоги: поточний ремонт — до 200 тис. грн; капітальний ремонт — до 350 тис. грн для квартир, та до 500 тис. грн для приватних будинків. Після ухвалення рішення заявник подає повноцінну заяву на компенсацію (інформаційне повідомлення її не замінює).

Далі формується чек-лист необхідних робіт, та відкривається карта «єВідновлення» — кошти, виділені на відновлення пошкодженого житла, можна використовувати лише на закупівлю матеріалів та оплату будівельних робіт.

Для власників знищених приватних будинків діє покрокова компенсація: гроші виплачуються у два етапи після подання всіх документів та повідомлення про початок будівництва.

Житлові сертифікати: як працюють

Раніше ми писали, що житловий сертифікат — це електронний документ у державному реєстрі, що підтверджує право громадянина на купівлю нового житла. Сума розраховується за формулою: площа знищеного об'єкта × середня вартість квадратного метра у регіоні × коефіцієнти.

Використовувати сертифікат можна для придбання квартири, приватного будинку або кімнати в гуртожитку, проте існують обмеження: сертифікат не можна використовувати для придбання житла у зоні бойових дій або на окупованих територіях; нерухомість, придбана за сертифікатом, заборонено відчужувати протягом 5 років.

Нагадаємо, всі відомості про пошкоджене та зруйноване житло фіксуються в єдиному Реєстрі.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Інше
єВідновлення житлові сертифікати
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
12:35
Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА
17:44
ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації
15:50
Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
13:37
Окупанти почали масові квартирні рейди на Херсонщині
22:39
Україна повернула ще одну дитину з окупації
21:15
В окупованому Донецьку гримлять вибухи, місто атакують дрони
16:16
На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти
16:13
Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
15:36
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу та базу зберігання БПЛА в анексованому Криму
14:14
У «ДТП» загинув колаборант, який займався мілітаризацією дітей Херсонщини
08:20
У Макіївці горів будинок, де мешкали російські військові
07:37
У Каховці й Чаплинці лікарні переповнені військовими РФ
21:51
«ДНР» шукає «терористів» серед підлітків: у Макіївці затримано двох хлопців
усі новини
14:29
Помер хірург з Краматорська
14:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
13:53
FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим»
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
13:08
У Польщі пошкодили залізницю, яка є важливою для України: Туск різко прокоментував
13:05
Україна замовила у Франції до 100 винищувачів Rafale
12:59
У Костянтинівці залишаються 4800 мешканців — евакуація ускладнюється
12:42
Повітряні Сили ЗСУ показали роботу Mirage 2000 у нічному небі
11:51
Опубліковано кадри присутності військ РФ у Рівнопіллі під Гуляйполем
11:40
5 помилок у догляді за бородою, через які вона не росте (реклама)
11:35
У Польщі вибухом пошкодили колію, по якій йде воєнна допомога в Україну
11:16
Дружківка потрапила під російський обстріл, є пошкодження
11:10
Російські військові за добу обстріляли населені пункти Донеччини: Філашкін показав наслідки
11:00
Партизани «АТЕШ» розвідали частини РФ, що проводять рейди на ТОТ Донбасу
10:50
Росіяни ввечері вдарили по Слов'янську: пошкоджено будинки
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
10:20
Окупанта РФ, який утікав від дрона й підірвався, пограбували свої ж
10:17
Армія РФ двічі атакувала Краматорськ: є пошкодження
09:54
«Укрзалізниця» скасувала частину рейсів на Дніпропетровщині через бойову обстановку
усі новини
ВІДЕО
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17 листопада, 14:00
FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим» FPV-зенітки збили майже 300 дронів Shahed у жовтні — «Повернись Живим»
17 листопада, 13:53
Винищувач ПС ЗСУ Mirage 2000. Повітряні Сили ЗСУ показали роботу Mirage 2000 у нічному небі
17 листопада, 12:42
Окупанта РФ, який утікав від дрона й підірвався, пограбували свої ж Окупанта РФ, який утікав від дрона й підірвався, пограбували свої ж
17 листопада, 10:20
Скріншот: t.me/petrenko_iHS Українські дрони накрили російську піхоту під Покровськом
16 листопада, 18:06
Робот-камікадзе К-2 вперше знищив російських окупантів Робот-камікадзе К-2 вперше знищив російських окупантів
16 листопада, 16:31
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір