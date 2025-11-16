Понад тисячу заяв розблоковано: що потрібно знати про програму «єВідновлення»

Наслідки обстрілу Краматорська 22 червня 2025 року. Фото: ДСНС України

В Україні продовжує діяти державна програма «єВідновлення», спрямована на виплату компенсацій громадянам за зруйноване та пошкоджене житло. Представники Офісу омбудсмана та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України пояснили, як правильно подати заяву, які документи необхідні та що робити у разі відмови.

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що механізм уже працює стабільно: останнім часом «розблоковано понад тисячу заяв, і громадяни отримали житлові сертифікати». У відомстві наголошують, що держава «розширює можливості місцевих комісій» для прискорення обробки звернень, особливо у Донецькій та Харківській областях, де масштаби руйнувань залишаються найбільшими.

Як подати заяву

Щоб отримати компенсацію, громадянин має надіслати інформаційне повідомлення про пошкоджений чи знищений об'єкт через «Дію» або звернутися до ЦНАПу або до нотаріуса. На підставі цих даних органи місцевого самоврядування формують комісію, яка виїжджає на місце, фіксує руйнування та ухвалює рішення про надання виплати.



У Міністерстві розвитку громад та територій нагадують, що згідно з урядовою постановою №473 фіксація збитків проводиться на підставі «акта комісії чи технічного звіту». За бажанням власник житла може сам замовити технічне обстеження власним коштом — «цей звіт вноситься в електронну систему і є підставою для отримання компенсації». Проте остаточний статус об'єкта визначає комісія.



Хто захищає права заявників

Термін розгляду заяви – до 30 днів. Якщо комісія затягує процедуру, громадянам рекомендують звертатися до Міністерства чи органу, який створив комісію. У разі порушення прав можна подати скаргу Уповноваженому Верховної Ради з прав людини — «досить звичайного листа з контактами, описом ситуації та проханням про сприяння».

Наголошується, що кількість таких звернень зростає: якщо 2022 року їх було близько 3 тисяч, то зараз уже понад 130 тисяч. Найчастіше омбудсман допомагає відновити права заявників.

Визначення статусу майна та види компенсацій

Комісія встановлює категорію збитків — «ушкоджене» чи «знищене» житло. Від цього залежить вид компенсації. Для знищеного житла надається житловий сертифікат чи грошова виплата для будівництва будинку на власній ділянці.



Для пошкодженого майна передбачено два рівні допомоги: поточний ремонт — до 200 тис. грн; капітальний ремонт — до 350 тис. грн для квартир, та до 500 тис. грн для приватних будинків. Після ухвалення рішення заявник подає повноцінну заяву на компенсацію (інформаційне повідомлення її не замінює).



Далі формується чек-лист необхідних робіт, та відкривається карта «єВідновлення» — кошти, виділені на відновлення пошкодженого житла, можна використовувати лише на закупівлю матеріалів та оплату будівельних робіт.

Для власників знищених приватних будинків діє покрокова компенсація: гроші виплачуються у два етапи після подання всіх документів та повідомлення про початок будівництва.

Житлові сертифікати: як працюють

Раніше ми писали, що житловий сертифікат — це електронний документ у державному реєстрі, що підтверджує право громадянина на купівлю нового житла. Сума розраховується за формулою: площа знищеного об'єкта × середня вартість квадратного метра у регіоні × коефіцієнти.

Використовувати сертифікат можна для придбання квартири, приватного будинку або кімнати в гуртожитку, проте існують обмеження: сертифікат не можна використовувати для придбання житла у зоні бойових дій або на окупованих територіях; нерухомість, придбана за сертифікатом, заборонено відчужувати протягом 5 років.

Нагадаємо, всі відомості про пошкоджене та зруйноване житло фіксуються в єдиному Реєстрі.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»