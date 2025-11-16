Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Более тысячи заявлений разблокированы: что нужно знать о программе «єВідновлення»
16 ноября 2025, 09:30

Более тысячи заявлений разблокированы: что нужно знать о программе «єВідновлення»

Последствия обстрела Краматорска 22 июня 2025 года. Фото: ГСЧС Украины Последствия обстрела Краматорска 22 июня 2025 года. Фото: ГСЧС Украины

В Украине продолжает действовать государственная программа «єВідновлення», направленная на выплату компенсаций гражданам за разрушенное и поврежденное жилье. Представители Офиса Омбудсмана и Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины объяснили, как правильно подать заявление, какие документы необходимы и что делать в случае отказа.

В Министерстве развития громад и территорий сообщили, что механизм уже работает стабильно: за последнее время «разблокировано более тысячи заявлений, и граждане получили жилищные сертификаты». В ведомстве подчеркивают, что государство «расширяет возможности местных комиссий» для ускорения обработки обращений, особенно в Донецкой и Харьковской областях, где масштабы разрушений остаются наибольшими.

Как подать заявление

Чтобы получить компенсацию, гражданин должен отправить информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном объекте через «Дію» или обратиться в ЦНАП или к нотариусу. На основании этих данных органы местного самоуправления формируют комиссию, которая выезжает на место, фиксирует разрушения и принимает решение о предоставлении выплаты.

В Министерстве развития громад и территорий напоминают, что согласно правительственному постановлению №473 фиксация ущерба проводится на основании «комиссионного акта или технического отчета». При желании владелец жилья может сам заказать техническое обследование за собственные средства — «этот отчет вносится в электронную систему и является основанием для получения компенсации». Однако окончательный статус объекта определяет комиссия.

Кто защищает права заявителей

Срок рассмотрения заявления — до 30 дней. Если комиссия затягивает процедуру, гражданам рекомендуют обращаться в Министерство или в орган, который создал комиссию. В случае нарушения прав можно подать жалобу Уполномоченному Верховной Рады по правам человека — «достаточно обычного письма с контактами, описанием ситуации и просьбой о содействии».

Количество таких обращений растет: если в 2022 году их было около 3 тысяч, то сейчас — уже более 130 тысяч. В большинстве случаев омбудсман помогает восстановить права заявителей.

Определение статуса имущества и виды компенсаций

Комиссия устанавливает категорию ущерба — «поврежденное» или «уничтоженное» жилье. От этого зависит вид компенсации. Для уничтоженного жилья предоставляется жилищный сертификат или денежная выплата для строительства дома на собственном участке.

Для поврежденного имущества предусмотрены два уровня помощи: текущий ремонт — до 200 тыс. грн; капитальный ремонт — до 350 тыс. грн для квартир и до 500 тыс. грн для частных домов. После принятия решения заявитель подает полноценное заявление на компенсацию (информационное сообщение его не заменяет).

Далее формируется чек-лист необходимых работ, и открывается карта «єВідновлення» — средства, выделенные на восстановление поврежденного жилья, можно использовать только на закупку материалов и оплату строительных работ. 

Для владельцев уничтоженных частных домов действует пошаговая компенсация: деньги выплачиваются в два этапа после подачи всех документов и уведомления о начале строительства.

Жилищные сертификаты: как работают

Ранее мы писали, что жилищный сертификат — это электронный документ в государственном реестре, подтверждающий право гражданина на покупку нового жилья. Сумма рассчитывается по формуле: площадь уничтоженного объекта × средняя стоимость квадратного метра в регионе × коэффициенты.

Использовать сертификат можно для покупки квартиры, частного дома или комнаты в общежитии, однако существуют ограничения: сертификат нельзя использовать для покупки жилья в зоне боевых действий или на оккупированных территориях; недвижимость, приобретенную по сертификату, запрещено отчуждать в течение 5 лет.

Напомним, все сведения о поврежденном и разрушенном жилье фиксируются в едином Реестре.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
єВідновлення Компенсация за жилье
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
13:42
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
20:10
ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута
13:37
Оккупанты начали массовые квартирные рейды в Херсонской области
22:39
Украина вернула еще одного ребенка из оккупации
21:15
В оккупированном Донецке гремят взрывы, город атакуют дроны
16:16
На временно оккупированных территориях блокируют украинские SIM-карты
16:13
Большинство оккупированного Лисичанска четвертый год будет без отопления: московская компания бросила ремонт
15:36
ВСУ ударили по нефтяному терминалу и базе хранения БПЛА в аннексированном Крыму
14:14
В «ДТП» погиб коллаборант, который занимался милитаризацией детей Херсонщины
08:22
В Макеевке горел дом, где жили российские военные
07:37
В Каховке и Чаплинке больницы переполнены военными РФ
21:51
«ДНР» ищет «террористов» среди подростков: в Макеевке задержаны двое парней
19:58
Дрон-камикадзе атаковал пожарных в Горловке — повреждена российская техника
17:30
300 тысяч украинцев под ружье: Кремль готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях
14:34
В Мариуполе оккупанты проводят перепись автомобилей во дворах
11:36
Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине
23:10
На Луганщине оккупанты значительно повысили стоимость аренды офисных и торговых помещений: в ОВА рассказали, насколько выросли цены
все новости
18:08
Украинские дроны накрыли российскую пехоту под Покровском
17:34
Силы обороны Украины отбросили армию РФ у Шахово Донецкой области
16:31
Робот-камикадзе К-2 впервые уничтожил российских оккупантов
14:59
Имущество коллаборантов подготовят к продаже — Зеленский
13:44
Анкара заявила о «неизбежности» переговоров по Украине и готовности принять их у себя
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
10:51
Почти две тысячи ударов за сутки: число пострадавших на Донетчине растет
09:50
РФ выпустила 176 ударных дронов и баллистическую ракету по Украине
09:30
Более тысячи заявлений разблокированы: что нужно знать о программе «єВідновлення»
09:03
За сутки в Донецкой области погиб один мирный житель, пятеро ранены
08:21
В Греции полиция запретила митинги из-за визита Зеленского
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
16:58
Армия РФ совершила штурм Новопавловки
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
15:30
В Константиновском районе при обстреле РФ погиб священник Московского патриархата
14:59
ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску
13:42
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
12:36
Захватчики нанесли удар по Славянску: в ГВА показали последствия
12:28
РФ утром обстреляла Краматорск
11:30
Россияне трижды атаковали Краматорск за сутки
все новости
ВИДЕО
Робот-камикадзе К-2 впервые уничтожил российских оккупантов Робот-камикадзе К-2 впервые уничтожил российских оккупантов
16 ноября, 16:31
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
16 ноября, 12:35
ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску. Фото: скриншот ВСУ перерезают логистические пути россиян на подступах к Покровску
15 ноября, 14:59
Работники Бердянского порта обратились к Путину. Фото: скриншот Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
15 ноября, 13:42
Из Покровского района вывезли жителей. Фото: скриншот «Белый ангел» эвакуировал пожилых жителей и вывез тело погибшей из Покровского района
14 ноября, 22:45
Россия выпустила более 150 ракет и 2000 дронов по энергосистеме. Фото: скриншот РФ запустила по Украине с октября более 150 ракет и более 2000 БПЛА
14 ноября, 19:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор