Более тысячи заявлений разблокированы: что нужно знать о программе «єВідновлення»

Последствия обстрела Краматорска 22 июня 2025 года. Фото: ГСЧС Украины

В Украине продолжает действовать государственная программа «єВідновлення», направленная на выплату компенсаций гражданам за разрушенное и поврежденное жилье. Представители Офиса Омбудсмана и Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины объяснили, как правильно подать заявление, какие документы необходимы и что делать в случае отказа.

В Министерстве развития громад и территорий сообщили, что механизм уже работает стабильно: за последнее время «разблокировано более тысячи заявлений, и граждане получили жилищные сертификаты». В ведомстве подчеркивают, что государство «расширяет возможности местных комиссий» для ускорения обработки обращений, особенно в Донецкой и Харьковской областях, где масштабы разрушений остаются наибольшими.

Как подать заявление

Чтобы получить компенсацию, гражданин должен отправить информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном объекте через «Дію» или обратиться в ЦНАП или к нотариусу. На основании этих данных органы местного самоуправления формируют комиссию, которая выезжает на место, фиксирует разрушения и принимает решение о предоставлении выплаты.



В Министерстве развития громад и территорий напоминают, что согласно правительственному постановлению №473 фиксация ущерба проводится на основании «комиссионного акта или технического отчета». При желании владелец жилья может сам заказать техническое обследование за собственные средства — «этот отчет вносится в электронную систему и является основанием для получения компенсации». Однако окончательный статус объекта определяет комиссия.



Кто защищает права заявителей

Срок рассмотрения заявления — до 30 дней. Если комиссия затягивает процедуру, гражданам рекомендуют обращаться в Министерство или в орган, который создал комиссию. В случае нарушения прав можно подать жалобу Уполномоченному Верховной Рады по правам человека — «достаточно обычного письма с контактами, описанием ситуации и просьбой о содействии».

Количество таких обращений растет: если в 2022 году их было около 3 тысяч, то сейчас — уже более 130 тысяч. В большинстве случаев омбудсман помогает восстановить права заявителей.

Определение статуса имущества и виды компенсаций

Комиссия устанавливает категорию ущерба — «поврежденное» или «уничтоженное» жилье. От этого зависит вид компенсации. Для уничтоженного жилья предоставляется жилищный сертификат или денежная выплата для строительства дома на собственном участке.



Для поврежденного имущества предусмотрены два уровня помощи: текущий ремонт — до 200 тыс. грн; капитальный ремонт — до 350 тыс. грн для квартир и до 500 тыс. грн для частных домов. После принятия решения заявитель подает полноценное заявление на компенсацию (информационное сообщение его не заменяет).



Далее формируется чек-лист необходимых работ, и открывается карта «єВідновлення» — средства, выделенные на восстановление поврежденного жилья, можно использовать только на закупку материалов и оплату строительных работ.

Для владельцев уничтоженных частных домов действует пошаговая компенсация: деньги выплачиваются в два этапа после подачи всех документов и уведомления о начале строительства.

Жилищные сертификаты: как работают

Ранее мы писали, что жилищный сертификат — это электронный документ в государственном реестре, подтверждающий право гражданина на покупку нового жилья. Сумма рассчитывается по формуле: площадь уничтоженного объекта × средняя стоимость квадратного метра в регионе × коэффициенты.

Использовать сертификат можно для покупки квартиры, частного дома или комнаты в общежитии, однако существуют ограничения: сертификат нельзя использовать для покупки жилья в зоне боевых действий или на оккупированных территориях; недвижимость, приобретенную по сертификату, запрещено отчуждать в течение 5 лет.

Напомним, все сведения о поврежденном и разрушенном жилье фиксируются в едином Реестре.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»