Анкара заявила про «неминучість» переговорів щодо України та готовність прийняти їх у себе
16 листопада 2025, 13:44

Анкара заявила про «неминучість» переговорів щодо України та готовність прийняти їх у себе

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: The Khaama Press Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: The Khaama Press

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні стають «неминучими». В інтерв'ю турецькому телеканалу A Haber, на яке посилається видання The Khaama Press, він наголосив, що Анкара готова знову стати переговорним майданчиком, якщо «умови зрушать у бік можливого припинення вогню».

За словами Фідана, момент для діалогу вже «дозрів»: «Час для переговорів настав, і ми бачимо покращення умов досягнення перемир'я». Міністр зазначив, що Туреччина запропонувала кілька дипломатичних ініціатив, які допоможуть зробити крок вперед до мирного процесу.

Фідан підкреслив, що Анкара готова набути будь-якої форми діалогу, яка буде спрямована на припинення бойових дій. Він також зазначив, що конфлікт дійшов тієї фази, коли обидві сторони «невдовзі можуть бути готові розглянути переговорні варіанти», незважаючи на відсутність публічних сигналів з боку Москви та Києва щодо готовності поновити офіційні контакти.

Туреччина вже грала роль посередника у 2022 році, приймаючи перші очні раунди переговорів між делегаціями Росії та України. Однак дипломатична ініціатива тоді була зірвана через подальшу ескалацію бойових дій.

Дипломати зазначають: тиск на усі сторони конфлікту зростає. Економічні наслідки війни, що погіршуються, і наближення зими, що загрожує цивільній інфраструктурі по всій Україні, посилюють заклики шукати дипломатичних рішень.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв'ю The Times заявив, що мирні переговори між Україною та Росією зайшли в глухий кут, і діалог призупинено до кінця року.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

