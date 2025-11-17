З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню

Монахівський кар'єр у Донецькій області пересихає

Монахівський кар'єр у тимчасово окупованій частині Донецької області продовжує стрімко міліти — рівень води впав настільки, що затоплені багато років тому автобуси тепер повністю виступили на поверхню.

Монахівський кар'єр у Донецькій області пересихає



Ще місяць тому техніка лише проглядалася з дна, але зараз, як зазначають місцеві жителі, «автобуси буквально лежать на суші». За спогадами дайверів, восени 2018 року їм доводилося занурюватись приблизно на 16 метрів, щоб розглянути затоплену техніку.

«Ми опускалися глибоко — тільки там починалися автобуси», — розповідали вони. Тоді машини спеціально затопили, щоб залучити любителів підводного туризму та розвинути дайвінг у Донецькій області. Сьогодні ці автобуси стали своєрідним маркером катастрофічного пересихання водойми. «Те, що раніше приваблювало дайверів, тепер показує, яке у нас лихо з водою», — зазначають місцеві жителі.

Раніше ми писали, що обсяг води в кар'єрі, який колись досягав близько 17 мільйонів кубометрів, різко скоротився після того, як окупаційні адміністрації почали використовувати водойму як джерело водопостачання Донецько-Макіївської агломерації.



З серпня 2025 року побудованим водоводом щодня перекачується до 10 тисяч кубометрів води з кар'єру в Ханженківське водосховище — і це, за словами місцевих, лише прискорює його пересихання.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»