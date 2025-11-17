Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность

Монаховский карьер в Донецкой области пересыхает

Монаховский карьер во временно оккупированной части Донецкой области продолжает стремительно мелеть — уровень воды упал настолько, что затопленные много лет назад автобусы теперь полностью выступили на поверхность.

Еще месяц назад техника лишь просматривалась со дна, но сейчас, как отмечают местные жители, «автобусы буквально лежат на суше». По воспоминаниям дайверов, осенью 2018 года им приходилось погружаться примерно на 16 метров, чтобы рассмотреть затопленную технику.

«Мы опускались глубоко — только там начинались автобусы», — рассказывали они. Тогда машины специально затопили, чтобы привлечь любителей подводного туризма и развить дайвинг в Донецкой области. Сегодня эти автобусы стали своеобразным маркером катастрофического пересыхания водоема. «То, что раньше привлекало дайверов, теперь показывает, какая у нас беда с водой», — отмечают местные жители.



Ранее мы писали, что объем воды в карьере, когда-то достигавший около 17 миллионов кубометров, резко сократился после того, как оккупационные администрации начали использовать карьер как источник водоснабжения Донецко-Макеевской агломерации.



С августа 2025 года по построенному водоводу ежедневно перекачивается до 10 тысяч кубометров воды из карьера в Ханженковское водохранилище — и это, по словам местных, только ускоряет его пересыхание.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»