В окупованій частині Донбасу з води з'явилися затоплені автобуси

Дно Монахівського кар'єру

Монахівський кар'єр в окупованій частині Донецької області стрімко міліє — тепер на його дні можна побачити колись затоплені автобуси.



Ще восени 2018 року дайверам доводилося спускатися приблизно на 16 метрів, щоби розглянути техніку під водою. За словами місцевих жителів, машини спеціально затопили для залучення туристів та розвитку дайвінгу. Сьогодні вони стали наочним нагадуванням про масштабну проблему з водою.

Раніше ми писали, що обсяг води в кар'єрі, який колись досягав близько 17 мільйонів кубометрів, різко скоротився після того, як окупаційна влада почала використовувати його для водопостачання Донецько-Макіївської агломерації.



За даними джерел, щодня з кар'єру відкачують до 10 тисяч кубометрів води до Ханженківського водосховища. Цей проєкт був представлений як «вирішення водної кризи» в регіоні, проте фактично посилив екологічну ситуацію.