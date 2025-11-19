Масована атака РФ по Україні: удари по п’яти областях, є постраждалі

Удар РФ по Харкову.

У ніч на 19 листопада російська армія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку по низці українських регіонів. Про це повідомив моніторинговий канал Monitor.



За даними спостерігачів, ворог випустив понад 24 крилаті ракети морського та повітряного базування та атакував західні області великою кількістю ударних БПЛА. Під удари потрапили Бурштин, Львів, Тернопіль, Дніпро, а також окремо Харків.



Основною ціллю агресора знову стала енергетична інфраструктура. Також відомо про влучання в житлову забудову. На місцях триває розбір завалів, є постраждалі.



Окремо повідомляється, що у Харкові внаслідок нічної атаки ударними дронами постраждали 32 людини, серед них дві дитини. Атака спричинила численні пожежі та руйнування.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»