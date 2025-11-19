Массированная атака РФ по Украине: удары по пяти областям, есть жертвы

Удар РФ по Харькову.

В ночь на 19 ноября российская армия осуществила комбинированную ракетно-дроновую атаку по ряду украинских регионов. Об этом сообщил мониторинговый канал Monitor.



По данным наблюдателей, враг выпустил более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования и атаковал большим количеством ударных БПЛА. Под обстрел попали Бурштын, Львов, Тернополь, Днепр, а также Харьков, который подвергался атаке отдельно.



Основной целью агрессора вновь стала энергетическая инфраструктура. Также известно о повреждениях жилой застройки. На местах продолжается разбор завалов, есть пострадавшие.



Отдельно сообщается, что в Харькове в результате ночной атаки ударными дронами пострадали 32 человека, среди них двое детей. Возникли многочисленные пожары и разрушения.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»