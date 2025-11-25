РФ вдарила по Слов'янську: є поранені та пошкодження

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: поліція

Російська армія вдень у вівторок, 25 листопада, обстріляла прифронтовий Слов'янськ. Внаслідок удару постраждали двоє людей. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, росіяни завдали удару по місту близько 12:00.



«Є влучання у заклади освіти. Наразі відомо про двох поранених. Зʼясовуємо остаточні наслідки», — додав Лях.



Нагадаємо, за даними очевидців,удари в Слов'янську припали до двох навчальних закладів — шкіл №13 та №17. Місцеві жителі повідомляють, що чули кілька вибухів поспіль. У районі Артема зафіксовано наслідки ударів, у деяких будинках вибило вікна.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»