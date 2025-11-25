Вторая атака за сутки: в Славянске повреждены две школы

Последствия удара по Славянску. Источник: t.me/kramatorskiy_pishet

Сегодня днем Славянск вновь подвергся удару, предположительно с применением КАБов и ударных беспилотников. Атака пришлась на центральную часть города. Над районом поражения продолжает подниматься плотный столб дыма.

По данным очевидцев, удары пришлись по двум учебным заведениям — школам №13 и №17. Местные жители сообщают, что слышали несколько взрывов подряд. В районе Артема зафиксированы последствия ударов, в некоторых домах выбило окна.



По техническим причинам движение троллейбусов в Славянске временно приостановлено. Официальной информации пока не поступало. Это уже вторая атака за последние сутки.

Ранее мы писали, что армия РФ поздно вечером ударила беспилотником «Молния-2» по Славянской громаде.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»