Покровськ розділений: українська оборона тримається на межі

Росія посилює тиск на Донецьку область саме в той момент, коли США та Кремль намагаються просунути мирний план для України. На Донеччині звужується оперативний простір: російська армія просувається до нових міст, розширюючи «сірі зони».



Експерти попереджають, що найближчими тижнями можуть визначити долю всієї східної оборони країни. Найнапруженішим залишається фронт у районі Покровська. Російські війська захопили південну частину міста, включаючи територію на південь від залізниці, що розділяє місто на дві частини.

Північна окраїна залишається під контролем ЗСУ. До міста увійшла техніка окупантів, зокрема російський танк, зафіксований у середині листопада. Вулиці міста стали ареною вуличних боїв, а українські війська продовжують контратаки, намагаючись прорватися до центру.



Костянтинівка також залишається осередком напруги. Російські штурмові групи регулярно заходять до міста, ведуться стрілецькі бої, проте місто не контролюється противником. Росіяни намагаються обходити Костянтинівку через Дружківку, щоб захопити одразу два населені пункти та створити охоплення.



Сіверський лиман та «Лиман—Ямпіль» стали стратегічно важливими точками. Втрата Серебрянського лісництва відкрила противнику коридор для просування до Лимана та Ямполя, а захоплення Сіверська чи обхід Лимана може забезпечити прямий шлях до Слов'янська, скорочуючи оперативний простір української оборони.

Дружківка, Добропілля, Краматорськ та Слов'янськ залишаються під повним контролем українських сил, але зазнають щоденних ударів. У містах триває евакуація мирного населення, а постійні атаки роблять життя в них вкрай важким.



Експерти наголошують: стратегія Росії залишається гібридною, включаючи інформаційний тиск на Україну, Європу та навіть США. Від результату боїв за Лиман, Сіверськ, Костянтинівку та Покровсько-Мирноградську ділянку залежить доля підходів до Слов'янська та Краматорська.





Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»