Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Покровськ розділений: українська оборона тримається на межі
26 листопада 2025, 19:38

Покровськ розділений: українська оборона тримається на межі

Покровськ розділений: українська оборона тримається на межі

Росія посилює тиск на Донецьку область саме в той момент, коли США та Кремль намагаються просунути мирний план для України. На Донеччині звужується оперативний простір: російська армія просувається до нових міст, розширюючи «сірі зони».

Експерти попереджають, що найближчими тижнями можуть визначити долю всієї східної оборони країни. Найнапруженішим залишається фронт у районі Покровська. Російські війська захопили південну частину міста, включаючи територію на південь від залізниці, що розділяє місто на дві частини.

Північна окраїна залишається під контролем ЗСУ. До міста увійшла техніка окупантів, зокрема російський танк, зафіксований у середині листопада. Вулиці міста стали ареною вуличних боїв, а українські війська продовжують контратаки, намагаючись прорватися до центру.

Костянтинівка також залишається осередком напруги. Російські штурмові групи регулярно заходять до міста, ведуться стрілецькі бої, проте місто не контролюється противником. Росіяни намагаються обходити Костянтинівку через Дружківку, щоб захопити одразу два населені пункти та створити охоплення.

Сіверський лиман та «Лиман—Ямпіль» стали стратегічно важливими точками. Втрата Серебрянського лісництва відкрила противнику коридор для просування до Лимана та Ямполя, а захоплення Сіверська чи обхід Лимана може забезпечити прямий шлях до Слов'янська, скорочуючи оперативний простір української оборони.

Дружківка, Добропілля, Краматорськ та Слов'янськ залишаються під повним контролем українських сил, але зазнають щоденних ударів. У містах триває евакуація мирного населення, а постійні атаки роблять життя в них вкрай важким.

Експерти наголошують: стратегія Росії залишається гібридною, включаючи інформаційний тиск на Україну, Європу та навіть США. Від результату боїв за Лиман, Сіверськ, Костянтинівку та Покровсько-Мирноградську ділянку залежить доля підходів до Слов'янська та Краматорська.


Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Слов'янськ Покровськ Костянтинівка Краматорськ Лиман Ямпіль
Інше
лінія фронту
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:50
Окупанти вилучають медзасоби у лікарень ТОТ Херсонщини для силовиків
19:59
Шахтні води та нові труби: чи побільшає води у Донецьку в грудні ►
19:05
Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська
17:22
Судна з вкраденою українською пшеницею заблоковані санкціями
14:09
Дрони атакували склади боєприпасів, місце скупчення особового складу та зенітний комплекс росіян на окупованій Донеччині
10:20
П’яних військових РФ у Донецьку налякала жовта стрічка
14:59
В окупованому Донецьку чоловік кинув вибухівку у натовп молоді: його затримали
13:48
Дрони над Маріуполем: виявлено можливі позиції ППО
13:31
Російську армію накрили сезонні ГРВІ та грип — «АТЕШ»
12:32
У Ростовській області посилили перевірки авто з українськими номерами
18:18
У Довжанську окупанти на «Уралі» розчавили авто з цивільними
18:13
На окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація з централізованим водопостачанням – ОВА
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
усі новини
10:50
Окупанти вилучають медзасоби у лікарень ТОТ Херсонщини для силовиків
10:49
Вечірні атаки на Дніпропетровщину: троє постраждалих, пошкоджено будинки та дитсадок
10:44
Пасічник заявив про масовану атаку безпілотників на енергетику окупованої Луганщини: без світла 46 тисяч абонентів
10:31
У Білгороді після удару пошкоджено ТЕЦ: десятки будинків залишилися без тепла
10:13
DeepState показав, як пропагандисти знімають сюжети у центрі Покровська
09:44
Донецька ОВА: 23 обстріли за добу та термінова евакуація
09:30
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: загинула одна людина, ще чотири – поранені
09:16
Покровський та Лиманський напрямки — під найважчими штурмами
08:01
У Самарській області атаковано Новокуйбишевське НПЗ
22:49
Харківська чемпіонка, яку боїться Кремль: як судили Юлію Лемещенко
22:12
Воював на боці РФ: уродженця Макіївки звинувачують у держзраді
21:12
Зеленський доручив Генштабу переглянути розподіл особового складу між бригадами
20:48
Маріупольський театр показав «Косметику ворога» у прифронтовому Запоріжжі
19:59
Шахтні води та нові труби: чи побільшає води у Донецьку в грудні ►
19:38
Покровськ розділений: українська оборона тримається на межі
19:05
Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська
18:54
«Процес іде серйозний»: Пєсков про витоки та переговори Ушакова і Віткоффа щодо України
17:56
Росія оснастила «шахеди» камерами заднього виду, щоб відстежувати українські перехоплювачі
17:22
Судна з вкраденою українською пшеницею заблоковані санкціями
17:02
Держава платить за новий будинок: програма допомоги стартує 1 грудня
усі новини
ВІДЕО
Фото: Генеральний штаб України Покровський та Лиманський напрямки — під найважчими штурмами
27 листопада, 09:16
У Самарській області атаковано Новокуйбишевське НПЗ У Самарській області атаковано Новокуйбишевське НПЗ
27 листопада, 08:01
Маріупольський театр показав «Косметику ворога» у прифронтовому Запоріжжі Маріупольський театр показав «Косметику ворога» у прифронтовому Запоріжжі
26 листопада, 20:48
Покровськ розділений: українська оборона тримається на межі Покровськ розділений: українська оборона тримається на межі
26 листопада, 19:38
Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська
26 листопада, 19:05
Удар по окупантах під Мирноградом. Фото: кадр із відео Морська піхота ЗСУ не дозволила російській армії прорватися під Мирноградом
26 листопада, 16:49
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір