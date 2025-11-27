Покровское и Лиманское направления — под самыми тяжелыми штурмами

Фото: Генеральный штаб Украины

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 213 боестолкновений. Противник активизировался по всей линии фронта: нанес 66 авиаударов, применил 162 управляемые авиабомбы, провел 4013 обстрелов, включая 60 ударов РСЗО, и использовал 4388 дронов-камикадзе. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 27 ноября.

Силы обороны в ответ поразили пять районов скопления живой силы и техники, пункт управления БпЛА и еще один важный объект противника.

Покровское направление остается главным эпицентром боев. Здесь украинские защитники остановили 57 атак в районах Владимировки, Федоровки, Никаноровки, Красного Лимана, Родинского, Новоэкономического, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Ялты и Дачного.



Напряженная ситуация сохраняется на Лиманском направлении — 44 атаки врага. Противник пытался прорвать оборону возле Грековки, Новоегоровки, Колодязей, Среднего, Редкодуба, Карповки, Заречного и в сторону Лимана и Дробышевого.



На Константиновском направлении также фиксируется высокая активность — 31 атака в районах Яблуновки, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.



На Славянском направлении — 14 наступательных действий, остановленных в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Новоселовки, Выемки, Сакко и Ванцетти.

Краматорское — 4 атаки вблизи Часового Яра и по направлению к Предтечиному. Гуляйпольское — 22 штурмовые попытки вблизи Затишья, Солодкого, Яблукового, Зеленого Гая и в сторону Гуляйполя. Ореховское — две атаки на позиции ВСУ возле Приморского.

Александровское направление — зафиксировано 16 попыток штурма в районах Ивановки, Зеленого Гая, Алексеевки, Привольного и Красногорского.

Как сообщает военблогер Олег Петренко, в Ивановке противник закрепился в центральной части в жилой застройке и штурмует северную окраину и западную часть населенного пункта. На западной окраине Ивановки российские войска заняли опорный пункт, но были выбиты и отошли к центру.

В Новопавловке украинские войска продолжают контрдействия, в то время как российские войска стремятся подтянуть силы.

По данным Генштаба, за минувшие сутки российские силы потеряли 1140 человек. Кроме того, уничтожены: танк, 3 бронемашины, 21 артсистема, РСЗО, средство ПВО, 2 самолета (потери подтверждены ранее), 214 дронов, 109 единиц авто- и спецтехники, тяжелая огнеметная система.

Ранее мы писали, что Россия усиливает давление на Донецкую область именно в тот момент, когда США и Кремль пытаются продвинуть мирный план для Украины. На Донетчине сужается оперативное пространство: российская армия продвигается в новые города, расширяя «серые зоны».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»