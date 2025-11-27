Ростовський суд дав довічне фермеру з Херсонщини та ще семи обвинуваченим у підриві Кримського мосту

Джерело: t.me/mediazzzona

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс довічні вироки восьми фігурантам справи про вибух Кримського мосту, який стався у жовтні 2022 року. Про це пише ВВС із посиланням на незалежні джерела.



На лаві підсудних опинилися шість підприємців, херсонський фермер та водій-далекобійник. Усіх їх звинуватили в участі у теракті та перевезенні вибухівки; двох додатково засудили за контрабанду. Процес відбувався у закритому режимі з початку 2024 року.



Слідство заявило, що обвинувачені нібито сприяли спецслужбам України у доставці вантажівки з вибухівкою, прихованою в рулонах поліетиленової плівки. Вибух на автомобільній частині мосту призвів до загибелі п'яти людей. Ніхто з підсудних провину не визнав, стверджуючи, що не знали про вміст вантажу.



Російська сторона стверджує, що всі засуджені входили до «організованої групи», яку, за їхньою версією, створив голова СБУ Василь Малюк. Сам Малюк у грудні 2022 року натякнув, що українські спецслужби могли стояти за підривом моста, пише ВВС.



Хто отримав довічний термін



Роман Соломко, фермер із Херсонської області. За версією слідства, вигадав маршрут постачання сільгоспобладнання через Вірменію, що нібито дозволило перевезти вантаж із Болгарії, зареєстрований як будівельна плівка.



Артур Терчанян, громадянин Вірменії, далекобійник. Доставив вантаж із порту Поті до Армавіра, пройшовши кілька митниць.



Володимир Злоб, підприємець та знайомий Соломко. Знайшов склад в Армавірі та організував подальше відправлення вантажу у бік Криму.



Артем та Георгій Азатьяни, власники компанії «Агробізнес». На їхньому складі фура з вантажем простояла одну ніч.



Олег Антіпов, директор транспортної компанії «ПЕК-34» із Санкт-Петербурга. Розмістив заявку на перевезення вантажу до Криму. Після вибуху сам повідомив про це у ФСБ.

Олександр Билін, підприємець, займався постачанням фруктів та овочів із Криму. Передав Злобу контакти перевізника.



Дмитро Тяжких, підприємець із Липецька. У його квартирі було обладнання сервісу OnlineSim; слідство заявило, що один із віртуальних номерів використовували організатори операції.

Нагадаємо, російський суд засудив Юлію Лемещенку — громадянку РФ, яка з 2014 року жила в Україні і стала чемпіонкою нашої країни з пауерліфтингу, — до 19 років позбавлення волі. У Росії її звинуватили у державній зраді, диверсіях та підготовці «теракту».

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»