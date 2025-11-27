Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Ростовський суд дав довічне фермеру з Херсонщини та ще семи обвинуваченим у підриві Кримського мосту
27 листопада 2025, 13:19

Ростовський суд дав довічне фермеру з Херсонщини та ще семи обвинуваченим у підриві Кримського мосту

Джерело: t.me/mediazzzona Джерело: t.me/mediazzzona

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс довічні вироки восьми фігурантам справи про вибух Кримського мосту, який стався у жовтні 2022 року. Про це пише ВВС із посиланням на незалежні джерела.

На лаві підсудних опинилися шість підприємців, херсонський фермер та водій-далекобійник. Усіх їх звинуватили в участі у теракті та перевезенні вибухівки; двох додатково засудили за контрабанду. Процес відбувався у закритому режимі з початку 2024 року.

Слідство заявило, що обвинувачені нібито сприяли спецслужбам України у доставці вантажівки з вибухівкою, прихованою в рулонах поліетиленової плівки. Вибух на автомобільній частині мосту призвів до загибелі п'яти людей. Ніхто з підсудних провину не визнав, стверджуючи, що не знали про вміст вантажу.

Російська сторона стверджує, що всі засуджені входили до «організованої групи», яку, за їхньою версією, створив голова СБУ Василь Малюк. Сам Малюк у грудні 2022 року натякнув, що українські спецслужби могли стояти за підривом моста, пише ВВС.

Хто отримав довічний термін

Роман Соломко, фермер із Херсонської області. За версією слідства, вигадав маршрут постачання сільгоспобладнання через Вірменію, що нібито дозволило перевезти вантаж із Болгарії, зареєстрований як будівельна плівка.

Артур Терчанян, громадянин Вірменії, далекобійник. Доставив вантаж із порту Поті до Армавіра, пройшовши кілька митниць.

Володимир Злоб, підприємець та знайомий Соломко. Знайшов склад в Армавірі та організував подальше відправлення вантажу у бік Криму.

Артем та Георгій Азатьяни, власники компанії «Агробізнес». На їхньому складі фура з вантажем простояла одну ніч.

Олег Антіпов, директор транспортної компанії «ПЕК-34» із Санкт-Петербурга. Розмістив заявку на перевезення вантажу до Криму. Після вибуху сам повідомив про це у ФСБ.

Олександр Билін, підприємець, займався постачанням фруктів та овочів із Криму. Передав Злобу контакти перевізника.

Дмитро Тяжких, підприємець із Липецька. У його квартирі було обладнання сервісу OnlineSim; слідство заявило, що один із віртуальних номерів використовували організатори операції.

Нагадаємо, російський суд засудив Юлію Лемещенку — громадянку РФ, яка з 2014 року жила в Україні і стала чемпіонкою нашої країни з пауерліфтингу, — до 19 років позбавлення волі. У Росії її звинуватили у державній зраді, диверсіях та підготовці «теракту».

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Інше
Кримський міст довічне ув'язнення російський суд
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:30
Дрони знову вдарили по Старобільську: атаковано дві АЗС, є пошкодження
18:04
РФ вивозить ще 400 українських дітей із ТОТ під виглядом «відпочинку»
14:00
Окупанти перетворили базу відпочинку в Севастополі на замаскований штаб
10:50
Окупанти вилучають медзасоби у лікарень ТОТ Херсонщини для силовиків
19:59
Шахтні води та нові труби: чи побільшає води у Донецьку в грудні ►
19:05
Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська ►
17:22
Судна з вкраденою українською пшеницею заблоковані санкціями
14:09
Дрони атакували склади боєприпасів, місце скупчення особового складу та зенітний комплекс росіян на окупованій Донеччині
10:20
П’яних військових РФ у Донецьку налякала жовта стрічка
14:59
В окупованому Донецьку чоловік кинув вибухівку у натовп молоді: його затримали
13:48
Дрони над Маріуполем: виявлено можливі позиції ППО
13:31
Російську армію накрили сезонні ГРВІ та грип — «АТЕШ»
12:32
У Ростовській області посилили перевірки авто з українськими номерами
18:18
У Довжанську окупанти на «Уралі» розчавили авто з цивільними
18:13
На окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація з централізованим водопостачанням – ОВА
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
усі новини
22:30
Дрони знову вдарили по Старобільську: атаковано дві АЗС, є пошкодження
21:43
Відомо, якими будуть графіки відключення світла 28 листопада
20:59
Район в Добропіллі потрапив під удар дронів
19:55
Війська РФ вдарили по Слов'янській громаді, є поранені
19:22
Російські окупанти атакували Слов'янську громаду, є пошкодження
18:57
Ще одна порція фантазій Путіна. Глава Кремля видав брехливі заяви про Покровськ та Мирноград
18:15
Литва заявила про намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину РФ проти України
18:04
РФ вивозить ще 400 українських дітей із ТОТ під виглядом «відпочинку»
17:37
Сьогодні зафіксовані тренування ВКС РФ: піднято три Ту-22М3
17:25
У Покровську тривають бої вздовж усієї лінії залізничного полотна
17:22
Армія РФ хоче закріпитися на околицях і вже вступати в бої за Сіверськ – ЗСУ
17:06
Росія розпродає золото: стратегічні резерви стрімко тануть
16:48
Штурмовики провели ризиковану операцію та врятували полоненого бійця під Покровськом
16:37
«Війська України підуть із займаних ними територій, тоді й припиняться бойові дії», – Путін
16:16
FPV-дрон «Королева Шершнів» евакуював DJI Mavic з ворожої території
15:53
Екіпаж «Білий янгол» евакуював з Дружківки та Олексієво-Дружківки п`ять мешканців
15:30
Удар по Краматорську: на місто скинули три авіабомби, кількість поранених зросла
14:35
П'ять метрів під землею: в Україні встановили перший сталевий бункер
14:00
Окупанти перетворили базу відпочинку в Севастополі на замаскований штаб
13:53
Україна ледь не втратила Гуляйполе. У DeepState розповіли, що врятувало місто від окупації
усі новини
ВІДЕО
Дрони знову вдарили по Старобільську. Фото: скриншот Дрони знову вдарили по Старобільську: атаковано дві АЗС, є пошкодження
27 листопада, 22:30
Тривають бої лінією залізничної колії. Фото: скриншот У Покровську тривають бої вздовж усієї лінії залізничного полотна
27 листопада, 17:25
Скріншот Штурмовики провели ризиковану операцію та врятували полоненого бійця під Покровськом
27 листопада, 16:48
Момент підняття Mavicа. FPV-дрон «Королева Шершнів» евакуював DJI Mavic з ворожої території
27 листопада, 16:16
Попередньо зафіксовано знищення «Кинжалу». Момент збиття «Кинжала» над Києвом потрапив на відео
27 листопада, 13:23
Дрон ЗСУ спостерігає за окупантами. Дрони ЗСУ влаштували засідку й ліквідували двох військових РФ
27 листопада, 12:42
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір