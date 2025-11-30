Зеленський призначив Оксану Маркарову радником з відновлення та інвестицій

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню посла України у США Оксану Маркарову своїм радником з питань відновлення країни та залучення інвестицій. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.



За словами Зеленського, Маркарова продовжить роботу у команді держави, зосередившись на ключових напрямках, які мають посилити економічну стійкість України.



Серед її завдань — консультації щодо покращення бізнес-клімату, залучення зовнішніх інвестицій, зміцнення фінансової системи та стратегічного планування відновлення спільно з міжнародними партнерами.



Президент наголосив, що поряд із щоденною боротьбою за незалежність країна повинна мати чіткий довгостроковий план: забезпечити умови для масштабної післявоєнної реконструкції та повернення до нормального економічного розвитку. Це, за його словами, потребує узгодженої роботи уряду, державних інституцій та українського бізнесу.

Нагадаємо, Зеленський призначив Умєрова головою делегації з переговорів із США.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»