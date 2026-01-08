Відключення світла у Дніпрі. Що відомо

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

Ввечері 7 січня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



Внаслідок атаки майже повністю була знеструмлена Дніпропетровська область. Критична інфраструктура працює від резервного живлення.



За даними виконувача обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області.



Ситуація у регіоні важка. Станом на ранок частина Дніпропетровщини залишається без світла.



Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що у місті всі лікарні перевели на генератори.



Водовідведення у будинках також підтримується альтернативними джерелами живлення.



Канікули у школах продовжили ще на два дні.



Зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінили автобуси. Для цього місто збільшило кількість їхнього складу на маршрутах.



Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що у Дніпропетровській області продовжують ремонтні роботи, щоб повернути тепло та воду для понад мільйона абонентів.



Лівий берег Дніпра – з водою зі зниженим тиском. Об'єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні.



Усі поїзди у знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати з теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють «пункти незламності».

Нагадаємо, що в Україні з 8 січня можливі додаткові відключення світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко