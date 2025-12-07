Близько двох тисяч ударів завдала армія РФ по Донецькій області

Наслідки авіаудару по Донецькій області. Фото: Нацполіція України

За минулу добу на Донеччині внаслідок російських атак загинула одна людина і 11 отримали поранення, серед них — дитина. Про це повідомляє Донецька обласна поліція.



Вчора, 6 грудня, правоохоронці зафіксували 1 827 ударів по лінії фронту та житлових кварталах. Під обстрілами опинилися сім населених пунктів: Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Слов'янськ, а також селище Олексієво-Дружківка і села Криворіжжя та Новоукраїнка.



Пошкоджено 36 цивільних об'єктів, включаючи 22 житлові будинки. Найбільш важка ситуація — у Слов'янську. По місту було завдано ударів авіабомбою та трьома дронами «Герань-2».



Загинув один мирний житель, вісьмох людей поранено, серед постраждалих — дитина. Зруйновано 7 багатоповерхівок, 13 приватних будинків, продуктовий магазин, розважальний заклад, будівлю поштової служби та 6 цивільних автомобілів.



У Костянтинівці двоє місцевих жителів постраждали через удар FPV-дронів. Пізніше по місту було скинуто ще три авіабомби, які зруйнували два багатоквартирні будинки.



У Криворіжжі Покровського району внаслідок атаки дрона поранено одну людину, пошкоджено адміністративну споруду.



У Дружківці FPV-дрони пошкодили трактор, а в сусідньому селищі Олексієво-Дружківка — приватний будинок та цивільний автомобіль.

Крім того, близько 01:40 російські війська завдали двох ударів дронами по Краматорську — пошкоджено багатоповерховий будинок та магазин.

Наслідки авіаудару по Донецькій області. Фото: Нацполіція України

Раніше «Новини Донбасу» писали, що 6 грудня російські війська двічі атакували Слов'янськ, застосувавши кориговані авіабомби та безпілотники типу «шахед». Удари припали по житлових кварталах.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»