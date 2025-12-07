Около двух тысяч ударов нанесла армия РФ по Донецкой области

Последствия авиаудара по Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

За истекшие сутки на Донетчине в результате российских атак погиб один человек и 11 получили ранения, среди них ребенок. Об этом сообщает Донецкая областная полиция.



Вчера, 6 декабря, правоохранители зафиксировали 1 827 ударов по линии фронта и жилым кварталам. Под обстрелами оказались семь населенных пунктов: Дружковка, Константиновка, Лиман, Славянск, а также поселок Алексеево-Дружковка и села Криворожье и Новоукраинка.



Повреждены 36 гражданских объектов, включая 22 жилых дома. Наиболее тяжелая ситуация — в Славянске. По городу были нанесены удары авиабомбой и тремя дронами «Герань-2».



Погиб один мирный житель, восемь человек ранены, среди пострадавших — ребенок. Разрушены 7 многоэтажек, 13 частных домов, продуктовый магазин, развлекательное заведение, здание почтовой службы и 6 гражданских автомобилей.



В Константиновке два местных жителя пострадали из-за удара FPV-дронов. Позже по городу были сброшены еще три авиабомбы, которые разрушили два многоквартирных дома.



В Криворожье Покровского района в результате атаки дрона ранен один человек, повреждена административная постройка.



В Дружковке FPV-дроны повредили трактор, а в соседнем поселке Алексеево-Дружковка — частный дом и гражданский автомобиль.

Кроме того, около 01:40 российские войска нанесли два удара дронами по Краматорску — повреждены многоэтажный дом и магазин.

Последствия авиаудара по Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

Ранее «Новости Донбасса» писали, что 6 декабря российские войска дважды атаковали Славянск, применив корректируемые авиабомбы и беспилотники типа «шахед». Удары пришлись по жилым кварталам.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»