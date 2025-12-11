РФ атакувала Україну «Шахедами» та «Іскандерами»: дані ППО

В ніч на 11 грудня (з 19:00 10 грудня) ворог завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України з використанням ударних БПЛА та балістичних ракет наземного базування.
За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, радіотехнічні війська виявили та супроводжували 154 засоби повітряного нападу. Серед них:
3 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23»;
151 ударний БПЛА типів «Шахед» та «Гербера» (близько 120 з них — «Шахеди»).
Основний напрям удару — Кременчук на Полтавщині. Також постраждали Одеська область та прифронтові території.
За попередніми даними на 10:00 ранку, протиповітряною обороною збито або придушено 85 повітряних цілей:
83 ворожих БПЛА «Шахед» та «Гербера»;
2 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23».
Зафіксовано ураження 69 ударних БПЛА та однієї ракети «Іскандер-М/KN-23» на 34 локаціях.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбас»
