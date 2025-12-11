РФ атаковала Украину «Шахедами» и «Искандерами»: данные ПВО

В ночь на 11 декабря (с 19:00 10 декабря) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА и баллистических ракет наземного базирования.



По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 154 средства воздушного нападения. Среди них:

3 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23»;

151 ударный БПЛА типов «Шахед» и «Гербера» (около 120 из них — «Шахеды»).

Основное направление удара — Кременчуг на Полтавщине. Также пострадали Одесская область и прифронтовые территории.







По предварительным данным на 10:00 утра, противовоздушной обороной сбито или подавлено 85 воздушных целей:

83 вражеских БПЛА «Шахед» и «Гербера»;

2 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23».

Зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной ракеты «Искандер-М/KN-23» по 34 локациям.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»