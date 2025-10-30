Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Європа та Україна підготували 12-пунктний мирний план — ЗМІ
30 жовтня 2025, 13:58

Європа та Україна підготували 12-пунктний мирний план — ЗМІ

Ілюстрація створена ШІ Ілюстрація створена ШІ

Європа спільно з Україною розробила 12-пунктний мирний план, повідомляє «Радіо Свобода». Згідно з документом, припинення вогню набирає чинності через 24 години після того, як обидві сторони ухвалять умови плану. Лінія фронту фіксується за поточним положенням.

Моніторинг дотримання перемир'я розпочнеться негайно під керівництвом США з використанням супутників, дронів та інших технічних засобів. На час перемир'я Україна та Росія мають підписати «пакт про ненапад»: Москва припиняє атаки на українську територію, а Київ утримується від спроб повернути силою Донбас, Крим, Херсонську та Запорізьку області.

Як зазначається, окремим пунктом передбачено вирішення питання Запорізької АЕС — станцію пропонується вилучити з-під контролю Росії та передати третій стороні, а згодом повернути Україні. Також документ передбачає «заходи зміцнення довіри»: часткове зняття санкцій після того, як припинення вогню триватиме узгоджений термін, а також поступове повернення Росії до міжнародних організацій — зокрема, до Ради Європи та Міжнародного олімпійського комітету.

Для контролю за реалізацією плану пропонується створити «Раду миру» під керівництвом Дональда Трампа — ідею, запозичену з нещодавно представленого мирного плану для Гази.

Дональд Трамп

План передбачає узгодження остаточної лінії фронту та надання Україні гарантій безпеки. За даними ЗМІ, над ними вже кілька місяців працює «коаліція рішучих», проте деталей наразі немає. Москва та Київ мають розпочати прямий діалог на високому рівні, щоб «зміцнити взаєморозуміння та повагу до мовної, культурної та релігійної різноманітності».

Також план передбачає початок переговорів щодо статусу окупованих територій та створення фонду відновлення України. Для цього можна використовувати заморожені російські активи. Заключний пункт документа — поступове скасування санкцій проти Росії у міру виконання плану.

Україна та РФ мають узгодити механізм компенсації воєнних збитків за рахунок заморожених активів на Заході, сума яких перевищує €200 млрд. У разі нового нападу на Україну всі санкції та обмеження проти Росії будуть автоматично відновлені.

Раніше ми публікували думки експертів щодо перших повоєнних виборів.

ТЕГИ

Інше
мирний план
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:27
Пушилін призначив «міністра праці та соціальної політики» в угрупованні «ДНР»
16:30
Через ремонтні роботи будівлі в Донецьку загинули птахи
15:20
Після удару по ТЕС у місті Щастя Луганщина залишилася без світла
15:00
На окупованій території Запорізької області зникла 15-річна дівчинка
12:21
Окупанти створюють церковно-військову освіту для дітей Донеччини
11:11
Партизани знищують зв'язок РФ від Донбасу до Камчатки
10:45
Окупанти продають дрова, конфісковані у жителів Херсонщини
23:01
У Росії ліквідовано полковника ОМОНу, причетного до злочинів у Бучі
13:13
В окупованому Маріуполі загарбники планують відновити Екстрім-парк
12:33
У захопленому Донецьку посеред дороги впав БПЛА
09:49
На окупованих територіях РФ встановлює в школах «Парти героїв»
08:20
Диверсія в Токмаку: «АТЕШ» завдав удару по логістиці окупантів
15:35
На ТОТ Запорізької області підірвали залізницю, з рейок зійшли десятки вагонів
15:08
Чиновник Мінсільгоспу РФ підозрюється у воєнному злочині у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях
12:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
12:38
Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління
09:59
В окупованому Криму масовий збій зв’язку та дефіцит палива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ліквідацію сина російського генерала на Запоріжжі
12:52
Окупанти на Херсонщині провели «навчання з тероризму»
12:02
ССО України знищили склад палива та нафтобазу окупантів на Луганщині
усі новини
22:30
Трамп на зустрічі із Сі Цзіньпіном не говорив про санкції проти РФ
21:31
Четверо людей поранено під час обстрілу Костянтинівки
20:51
З окупації Україна повернула ще одну дитину
19:51
РФ скинула авіабомби на Слов'янську ТЕС: є загиблі та поранені
19:38
Війська РФ вдень вдарили по Краматорську: є жертва та постраждалі
19:27
Пушилін призначив «міністра праці та соціальної політики» в угрупованні «ДНР»
18:52
На оборону Донеччини направили ще 30 мільйонів гривень
17:53
Троє загиблих та один постраждалий під час обстрілу Слов'янська: в ОВА показали наслідки
17:05
Краматорськ частково знеструмлений
16:36
На Покровському напрямку Leopard наїхав на дрон-ждуна
16:30
Ракетний удар по Краматорську: у місті пошкоджені десятки будинків, стало відомо про одного пораненого
16:30
Через ремонтні роботи будівлі в Донецьку загинули птахи
16:14
Російський удар по Слов'янську: рятувальники ліквідували наслідки
16:09
Армія РФ обстріляла Дружківку: зруйнований кінотеатр, поранена одна людина
16:00
На Далекому Сході суд ухвалив вирок чоловікові, звинуваченому в «держзраді» на користь України
15:55
У «Резерв+» додали відстрочку для одиноких батьків
15:46
Російська авіація двічі вдарила по Костянтинівці: пошкоджені будинки, є загиблий та поранена
15:23
В Україні повертають графіки відключень світла
15:20
Після удару по ТЕС у місті Щастя Луганщина залишилася без світла
15:00
На окупованій території Запорізької області зникла 15-річна дівчинка
усі новини
ВІДЕО
Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: поліція Троє загиблих та один постраждалий під час обстрілу Слов'янська: в ОВА показали наслідки
30 жовтня, 17:53
Танк Leopard 2A4 рухається дорогою перед наїздом на дрон. На Покровському напрямку Leopard наїхав на дрон-ждуна
30 жовтня, 16:36
Пошкоджено Луганську ТЕС. Джерело: t.me/andriyshTime Після удару по ТЕС у місті Щастя Луганщина залишилася без світла
30 жовтня, 15:20
Штурм позицій РФ очима кулеметника. Розвідники ГУР показали наліт на позиції РФ під Лиманом
30 жовтня, 14:34
Зруйнований гуртожиток у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА Нічна атака на Запоріжжі: двоє загиблих та шестеро поранених дітей
30 жовтня, 14:26
Наслідки атаки дрона РФ у Сумах. У Сумах дрон РФ завдав удару по автозаправці: є постраждалі
30 жовтня, 13:43
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір