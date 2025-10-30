Європа та Україна підготували 12-пунктний мирний план — ЗМІ

Ілюстрація створена ШІ

Європа спільно з Україною розробила 12-пунктний мирний план, повідомляє «Радіо Свобода». Згідно з документом, припинення вогню набирає чинності через 24 години після того, як обидві сторони ухвалять умови плану. Лінія фронту фіксується за поточним положенням.

Моніторинг дотримання перемир'я розпочнеться негайно під керівництвом США з використанням супутників, дронів та інших технічних засобів. На час перемир'я Україна та Росія мають підписати «пакт про ненапад»: Москва припиняє атаки на українську територію, а Київ утримується від спроб повернути силою Донбас, Крим, Херсонську та Запорізьку області.

Як зазначається, окремим пунктом передбачено вирішення питання Запорізької АЕС — станцію пропонується вилучити з-під контролю Росії та передати третій стороні, а згодом повернути Україні. Також документ передбачає «заходи зміцнення довіри»: часткове зняття санкцій після того, як припинення вогню триватиме узгоджений термін, а також поступове повернення Росії до міжнародних організацій — зокрема, до Ради Європи та Міжнародного олімпійського комітету.

Для контролю за реалізацією плану пропонується створити «Раду миру» під керівництвом Дональда Трампа — ідею, запозичену з нещодавно представленого мирного плану для Гази.

План передбачає узгодження остаточної лінії фронту та надання Україні гарантій безпеки. За даними ЗМІ, над ними вже кілька місяців працює «коаліція рішучих», проте деталей наразі немає. Москва та Київ мають розпочати прямий діалог на високому рівні, щоб «зміцнити взаєморозуміння та повагу до мовної, культурної та релігійної різноманітності».



Також план передбачає початок переговорів щодо статусу окупованих територій та створення фонду відновлення України. Для цього можна використовувати заморожені російські активи. Заключний пункт документа — поступове скасування санкцій проти Росії у міру виконання плану.

Україна та РФ мають узгодити механізм компенсації воєнних збитків за рахунок заморожених активів на Заході, сума яких перевищує €200 млрд. У разі нового нападу на Україну всі санкції та обмеження проти Росії будуть автоматично відновлені.

Раніше ми публікували думки експертів щодо перших повоєнних виборів.