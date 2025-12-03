У Путіна заявили, що «поки немає компромісного варіанта мирного плану»

Помічник голови Кремля Юрій Ушаков. Фото: МЗС Росії

Переговори голови Кремля Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером тривали п'ять годин. Про це після зустрічі у Москві заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.



За його словами, на цих переговорах обговорювалась суть американських документів про мирне врегулювання війни, а не конкретні формулювання та пропозиції США.



«З чимось ми могли погодитись, щось у нас викликало критику. І президент не приховував наше критичне та навіть негативне ставлення до низки пропозицій. Обговорювалися конкретно «територіальні проблеми», без яких ми не бачимо вирішення кризи», – сказав Ушаков.



Помічник Путіна стверджує, що поки немає компромісного варіанта мирного плану.



«Деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, але їх потрібно обговорювати. Деякі запропоновані формулювання нам не підходять – додав він.

Нагадаємо, що 2 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сьогодні як ніколи близька до миру.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко