В оккупированном Мариуполе подрядчики из РФ планируют возвести четыре ЖК на месте разрушенных домов

Квартиры в новостройках будут продавать под ипотеку. Фото: Мариупольский горсовет

Подрядчики из РФ заявили, что планируют построить четыре жилых комплекса на месте разрушенных домов во временно захваченном Россией Мариуполе. Квартиры в новостройках будут продавать под ипотеку. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



«Белгородская группа компаний «Трансюжстрой» заявила о планах постройки четырех жилых комплексов в Мариуполе общей стоимостью 2,7 млрд руб. На площади Бахчиванджи, 2 предусмотрено строительство 16-этажного ЖК «Агат». На проспекте Строителей, 117а уже начались работы по строительству пятиэтажного «Аметиста», — говорится в сообщении.





Так называемый глава группировки «ДНР» Денис Пушилин выделил землю в оккупированном городе. Вместо возведения обещанного компенсационного жилья оккупанты решили возвести ипотечные многоэтажки под продажу.



Ранее мы писали, что оккупационная власть в Мариуполе обнародовала новые списки так называемого «бесхозяйного имущества». Оккупанты могут присвоить 260 квартир во всех районах города из-за якобы «отсутствия владельцев».

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»