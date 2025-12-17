Російські війська з РСЗВ вдарили по Слов'янську: пошкоджені склади та будівлі підприємств

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Слов'янська МВА

Ввечері 16 грудня російська армія з РСЗВ обстріляла промислову зону міста Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Пошкоджені складські та адміністративні будівлі приватних підприємств.



Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 16 грудня війська Росії атакували міста Костянтинівка та Дружківка на Донеччині, внаслідок чого загинула одна людина, ще чотири – поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко