Міноборони довело постачання дронів проти «Шахедів» до 950 на добу

Міністерство оборони України у грудні значно збільшило обсяги постачання дронів-перехоплювачів до війська — майже до 950 одиниць на добу. Про це повідомили в оборонному відомстві.
Зазначається, що протишахедні безпілотники посилюють систему протиповітряної оборони та дозволяють зберігати дорогий ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет.
В Агентстві оборонних закупівель Міноборони наголосили, що робота з нарощування поставок триває. АОЗ укладає нові контракти та збільшує обсяги виробництва і закупівель дронів-перехоплювачів для потреб Збройних сил України.
Крім того, Агентство вже розпочало закупівлі озброєння та військової техніки на 2026 рік. До переліку пріоритетів, зокрема, увійшли протишахедні безпілотні літальні апарати.
