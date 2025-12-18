Не значився в жодній базі: у Польщі заарештували українця з 71 кг марихуани

Фото: RMF24

Поліція Варшави затримала 29-річного громадянина України, який упродовж тривалого часу успішно ховався від правоохоронних органів, використовуючи десятки підроблених паспортів. Як повідомляє RMF24, чоловік перебував у розшуку за ордером на арешт і фактично «не існував» у жодній офіційній системі.



Затримання відбулося у варшавському районі Віланів — операцію проводили співробітники оперативно-розшукового управління із Срудмісте. За даними поліції, злочинна діяльність підозрюваного відрізнялася високим ступенем організованості та продуманості.



Під час обшуку квартири правоохоронці виявили понад 71 кілограм марихуани. Наркотики були розфасовані у вакуумні упаковки та покриті спеціальною речовиною, яка ускладнює їхнє виявлення службовими собаками. Ринкова вартість вилученої партії на чорному ринку становить майже 5 мільйонів злотих.



Крім того, поліція вилучила п'ять автомобілів, два з яких викрадені. Ще два транспортні засоби були орендовані на вигадані імена. У квартирі також знайшли велику колекцію фальшивих документів — від паспортів та видів на проживання до підробленого посвідчення пілота моторного човна.



За інформацією слідства, затриманий визнав, що до його квартири регулярно приходили різні люди, щоб забрати великі партії наркотиків. Вартість кожної такої упаковки перевищувала 60 тисяч злотих. В одному з випадків чоловік навіть використав вигадані дані після дорожньо-транспортної пригоди, намагаючись ввести владу в оману.



Суд ухвалив взяти підозрюваного під тимчасовий арешт на три місяці. За незаконний обіг наркотиків та використання підроблених документів йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

